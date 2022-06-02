新华社北京6月2日电（记者谢希瑶、潘洁）商务部新闻发言人高峰2日表示，商务部将会同有关部门通过完善产品服务、助力银企对接、降低避险成本等多方面举措帮助支持外经贸企业提升汇率风险管理能力。

这是高峰在当天举行的网上例行新闻发布会上说的。他介绍，为帮助外贸企业应对当前困难挑战，国务院办公厅印发《关于推动外贸保稳提质的意见》，明确提出加快提升外贸企业应对汇率风险能力。商务部会同中国人民银行、国家外汇管理局及时出台《关于支持外经贸企业提升汇率风险管理能力的通知》，帮助更多外贸企业掌握用好汇率避险工具，更好稳健经营。

高峰表示，下一步将重点做好以下几方面工作：一是完善产品服务，推动银行“因企施策”优化产品服务，更好满足企业多元化汇率避险需求，便利跨境贸易投资人民币结算；二是助力银企对接，指导各地商务主管部门加强与银行分支机构合作，通过举办对接会、搭建公共服务平台等方式，支持银行更好开展“一对一”精准服务、拓展“首办户”、扩大中小微企业覆盖面；三是降低避险成本，鼓励地方用好外经贸发展专项资金，在符合世贸组织规则前提下，提供更多汇率风险管理方面的培训、咨询等公共服务，有条件的地方还可探索通过专项授信、数据增信、公共保证金等方式，提高企业避险便利度，降低企业综合成本。

高峰介绍，近年来，商务部会同中国人民银行、国家外汇管理局，通过举办全国线上培训、发布公开课程、编写避险业务手册、推动金融机构优化产品服务等方式，多措并举帮助外经贸企业增强汇率避险意识和能力，取得积极成效。

根据国家外汇管理局数据，2021年我国企业外汇套保率同比上升4.6个百分点，今年一季度较去年全年又提高4.2个百分点。

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