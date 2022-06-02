新华社北京6月2日电（记者谢希瑶、潘洁）商务部新闻发言人高峰2日表示，我们注意到亚马逊公司刚刚宣布关闭中国区电子书的业务。客观上讲，中国作为快速发展的全球第二大消费市场，产品和服务的更新迭代速度很快。对于包括外资企业在内的各类市场主体而言，根据市场发展情况调整产品和服务，属于市场经济中的正常现象。

这是高峰在当天举行的商务部网上例行发布会上回答有关近期中美经贸热点问题时说的。他表示，总体看，中国对外资持续保持较强吸引力。中国欢迎各国投资者继续加大在华投资，带来更多有市场竞争力的新产品、新业务、新服务，积极参与构建新发展格局，共享中国发展红利。

此外，针对有记者提出关于美方考虑把更多中企加入所谓经济制裁“黑名单”的问题，高峰表示，近年来，美方将出口管制作为政治打压和经济霸凌的工具，在缺乏事实依据的情况下，对他国企业、机构和个人进行打压遏制，给包括中美企业在内的各国企业正常经贸合作制造困难和障碍，严重破坏国际经贸秩序和贸易规则，严重威胁全球产业链供应链稳定。

高峰强调，中方一贯反对泛化国家安全概念，滥用单边制裁和“长臂管辖”，反对组建各类出口管制“小圈子”。我们将采取必要措施，维护中国企业的合法权益。合作共赢是大势所趋，也是国际社会的普遍期盼。美方应立即停止错误做法，多做对全球经济稳定和复苏有益的事。

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