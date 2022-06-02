原标题：全力护航毕业生求职之路

近日，三亚中瑞酒店管理职业学院学生正在上课。据悉，该校紧紧围绕海南自贸港建设需求培养人才，与145家企业建立了校企合作关系，两届毕业生就业率均超过96%，留琼就业占比超6成。本报记者 武威 摄

“作为海南省唯一一所医学高等院校，海南医学院毕业生完全能够满足海南省基层医疗卫生机构发展需要。我们诚挚希望各用人单位能够开发更多适合毕业生的岗位。”5月31日下午，在海南医学院2022届毕业生就业推介座谈会（海口站）上，海南医学院副院长张彩虹正卖力“推销”学生。

受疫情、经济下行压力加大等影响，促进高校毕业生就业成为稳就业的重中之重。临近毕业季，我省如何护航毕业生求职之路？近段时间以来，从相关部门到高校再到用人单位，我省关于就业服务、人才培养的政策措施频频加码、密集跟进，引导高校毕业生更加充分更高质量就业，力争做好这道必答题。

高校书记校长访企拓岗

5月31日举行的海南医学院2022届毕业生就业推介座谈会（海口站），已经是该校举行的第四场毕业生就业推介座谈会。

近段时间以来，海南医学院党委书记、校长齐上阵，前往10多个市县走访调研，召开就业专场推介会，与各市县卫健委、人社局、医院、疾控中心等市县主管部门和用人单位负责人面对面交流，为毕业生就业、企业用人牵线搭桥。

书记校长访企拓岗促就业专项行动，只是我省推进高校毕业生充分就业、高质量就业的一个缩影。

按照省委、省政府“稳就业”“保就业”决策部署，省教育厅会同有关部门全面启动政策宣传进校园、职业技能提升、访企拓岗促就业、专项渠道促就业、精准就业指导、创业创新扶持、就业质量提升等“七大行动”，在抓拓岗、抓精准、抓内涵、抓服务、抓保障上下功夫，确保完成高校毕业生就业工作各项任务。

与此同时，我省多部门联动发力，打好就业优先政策组合拳，推出稳岗拓岗系列举措。根据《海南省就业补助资金管理办法》等相关文件规定，我省从困难毕业生求职创业补贴、就业见习补贴等多方面出台具体政策。

“为给高校毕业生拓展更多优质岗位，我省还对相关单位予以补贴，如在招用高校毕业生奖励补贴上，单位与补贴对象签订1年以上劳动合同，并缴纳社会保险费，履行合同满6个月后，按每招用1人给予一次性奖励2000元，用实招为高校毕业生就业护航。”省人力资源开发局（省就业局）相关负责人表示。

新增市场主体释放就业岗位

5月28日上午，海南政法职业学院2022届毕业生、2023届实习生供需见面会和网络招聘会上，不少专业契合程度较高和薪资福利待遇较好的企业受到毕业生的追捧，展位前排起长龙。

海南离岛免税政策落实已满11年，政策红利之下，市场彰显出蓬勃的发展潜力。目前，海南离岛免税经营主体共6家，离岛免税店已增至10家，市场主体日趋多元化，也向市场提供了数量可观的岗位。

“此次招聘会我们提供安防员、监控员、消防员等岗位，这些岗位人才缺口大。”中免（海口）国际免税城有限公司现场招聘人员介绍，当天招聘岗位需求人才多，企业会提供五险一金、班车、宿舍、食堂、年终奖金等薪资待遇，符合需求的学生都可应聘。

据统计，《海南自由贸易港建设总体方案》出台以来，人才、资金、项目等各类要素加速向海南自由贸易港集聚，全省新增市场主体94.71万户，增长率88.83%，向就业市场释放出高质量就业岗位。

“儋州洋浦推进先进制造业、石化新材料、港航物流、商贸服务等产业发展，需要引进相关人才。”5月12日，儋州副市长王民向前来开展访企拓岗专项行动的海南大学负责人表示，希望与海南大学在人才培养等方面加强合作。

“今年1月，总投资3.45亿元的屯昌县中医医院新院区正式落成并投入使用。现在基层条件好了，欢迎毕业生们到基层来。”近日，屯昌县人社局局长莫壮平向海南医学院的毕业生发出诚挚邀请。

就业供需匹配效率需提高

“一些医院的招聘岗位无人问津，甚至出现流招的现象。而一些医院的招聘岗位却引来应聘者‘挤破头’。”海口市卫健委副主任吴亮说。

当前，我省存在用人单位招不到人和毕业生找不到工作并存的问题。如何提高人才培养与用人单位需求的契合度？

省人力资源开发局（省就业局）有关负责人介绍，我省积极搭建“就业有我365”供需平台，持续为各类用人单位和高校毕业生等提供线上线下、紧密衔接的不间断招聘服务，并创新举办制造业、免税行业、教育行业等专场招聘会，有效促进劳务供需的精准对接，提高就业供给与需求之间的匹配效率。

对高校而言，除了引导学生树立科学、理性的就业观，也要求持续优化人才培养。“我们将聚焦自贸港四大主导产业人才需求，深化教育供给侧结构性改革，指导高校及时撤销或暂停学生就业率低、市场需求低的专业，新增自贸港建设需要的新兴专业，构建产教融合协同育人新模式。”省教育厅高等教育处负责人表示。

海南日报记者了解到，当前，我省高校正创新人才培养模式，培养符合海南自贸港建设需求的人才，构建人才“蓄水池”。

张彩虹介绍，海南医学院正推出一系列人才培养计划，比如实行医科与多学科深度交叉融合，培养适应新时代的临床医学人才；针对我省基层护理人才严重不足问题，构建多层次、职业化、无缝隙的“立交桥”式的护理人才培养体系等。

海南大学则出台《海南大学就业与招生计划、人才培养联动机制方案》，建立专业设置、招生计划和就业情况联合动态调整机制，按毕业生毕业去向落实率和留琼率，动态调整相关专业的招生人数。

“今年起，海南大学探索推进书院制、完全学分制和协同创新中心三大改革，更好地匹配自贸港建设需求，为本科生选择、调整专业和学习年限提供更大空间，进一步满足海南对创新复合型人才的需求。”海南大学校长骆清铭表示。（记者 赵优 易宗平）

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