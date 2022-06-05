本报记者 朱 磊 周 欢

在江西省南昌市南昌县智慧大田农业科技发展有限公司烘干厂房，今年新购置的8台稻谷烘干机安装完毕，公司副总经理肖继人正带着工人们对原有的6台烘干机进行最后的检修，“14台烘干机日烘干稻谷500吨。迎丰收，我们准备好了！”

平畴沃野，近万亩早稻正拔节孕穗，长势喜人。“今年早稻种植面积比去年增加近1000亩，每亩增收100斤没啥大问题。”肖继人的底气既来自“天时”——今年春耕春播时的好天气，更来自“人和”——病虫害防治得力。

南昌县是产粮大县，也是水稻二化螟的重发区。“对全县冬闲水田进行冬季翻耕，破坏二化螟的稻桩生长场所；春季耕沤，进一步消灭二化螟幼虫。”南昌县农技推广中心高级农艺师刘方义介绍，“今年苗情好，几乎看不到病虫，全县早稻丰收基础好、信心足！”

江西着力稳定早稻种植面积，连续3年稳定在1800万亩以上。“可以说，南昌县早稻苗情是今年江西总体早稻苗情的缩影。”江西省农业农村厅种植业管理处处长刘国昕介绍，“不仅要减农药、减化肥，还要增产量，实现绿色丰收。”

防病防虫、保苗保穗，今年以来，江西省实施绿色防控、综合治理，力保早稻稳产增产。持续推进农药化肥减量增效技术集成应用，推广冬闲水田统一翻耕、灌水浸桩、沤田灭螟等技术，有效减少农药使用次数；集成推广测土配方施肥、机械侧深施肥，减少化肥用量15%。今年全省病虫害统防统治服务面积达625.64万亩。“今年全省早稻重点防治的二化螟、稻瘟病和纹枯病均轻于去年，形势很好。”刘国昕信心满满。

示范田里还有实现绿色丰收的新路子。

南昌县南新乡中徐村今年1000亩稻田被划为南昌市粮油作物绿色高质高效千亩示范片，耕播管收实行全程机械化。种粮大户徐正华看了工厂化育秧后信心大增：“省工省时，关键是育出来的秧苗质量好！”

改直播为机插秧，更是让徐正华满意：直播田用种量大、播撒不均匀，植株密度大，易发生病虫害，易出现“抢肥”现象；机插秧时田里有水，条行分明通风透气，秧苗生长好，肥料吸收佳。蹲在田埂上，徐正华分别拔起一丛直播秧苗和机插秧苗掰着数，“一丛机插秧苗分蘖数几乎是一丛直播秧苗分蘖数的两倍。”

“去年亩产900斤左右，今年冲1000斤！”徐正华对自家180亩示范田早稻丰收信心十足，他算了一笔成本账：用种量少一半，用肥减少25%，只打过一次药，成本下降不少。

今年，江西着力打造18个水稻绿色高质高效行动示范县，推广新品种、新技术、新模式，推行统一良种供应、统一肥水管理、统一病虫防控、统一技术指导、统一机械作业“五统一”，实现良田、良种、良法、良机、良制配套，推动生产方式变革、单产水平提升、质量水平提高，形成一批适合本区域的可复制、易推广的技术模式。

目前，江西已建成水稻机械化育秧中心235个，单季育秧苗能力可达130万亩；全省早稻种植机械化率44.71%；建成全程机械化综合农事服务中心37个，年服务带动小农户水稻全程机械化生产面积近100万亩。

《 人民日报 》（ 2022年06月05日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)