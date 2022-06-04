人民网北京6月4日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，6月4日上午，贵广线榕江站D2809次列车撞上泥石流脱线发生事故。经车载数据分析，值乘司机在列车行驶至榕江站进站前的月寨隧道内时发现线路异常，在5秒钟内采取了紧急制动措施，列车滑行900多米。高速铁路的防撞墙和轨道结构的整体防护作用避免了列车颠覆坠落。

事故发生后，1名列车员、7名旅客被迅速送至榕江县医院进行全力救治，已得到妥善治疗，没有生命危险；列车上其他136名旅客已安排大巴到从江站转运。据悉，D2809次列车值乘司机不幸殉职。

国铁集团第一时间安排工作人员赶赴现场组织救援工作。国铁集团党组书记、董事长陆东福要求中国铁路成都局集团公司要把救人摆在第一位，快速全力抢救受伤人员，细致做好其他旅客安抚转运工作；各方救援力量要迅速赶赴现场，全力组织抢险救援，尽快恢复线路开通。

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