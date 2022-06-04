神舟十四号航天员乘组。陈冬（中）、刘洋（右）、蔡旭哲（左）。中国载人航天工程办公室供图

人民网北京6月4日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，经空间站阶段飞行任务总指挥部研究决定，陈冬、刘洋、蔡旭哲3名航天员将执行神舟十四号载人飞行任务，由陈冬担任指令长。神舟十四号载人飞行任务瞄准6月5日10时44分发射。在4日上午举行的发布会上，中国载人航天工程办公室副主任林西强介绍了神舟十四号航天员乘组独有的“三大技能”。

林西强介绍，在完成通用训练科目的基础上，从三个方面对神舟十四号乘组进行了针对性强化训练。一是完成了问天舱、梦天舱进驻状态设置和三舱工作生活以及健康保障、物资管理、站务管理等训练，乘组具备了三舱在轨驻留技能。二是完成了小机械臂操作、利用问天气闸舱出舱活动和遥操作实验舱交会对接等训练，乘组具备了完成空间站建造任务技能。三是针对三舱实（试）验项目增多的情况，完成了约30项空间实（试）验项目及平台相关操作训练，乘组具备了开展相应科学实（试）验的技能。

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