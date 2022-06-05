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我国工业互联网产业规模超万亿元（新数据 新看点）

本报记者  王  政
2022年06月05日03:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　走进浙江省杭州市临平区老板电器茅山智能制造基地智能工厂，生产线上只有设备状态指示灯、品质检验灯以及自动导向车闪着微光，284台自动化设备正自行运转。“所有设备都基于‘5G+工业互联网’自动运转，生产效率提高45%，产品研制周期缩短48%，生产成本降低21%，运营成本下降了15%，良品率提升至99%。”老板电器有关负责人介绍。

　　“截至目前，我国工业互联网已应用于45个国民经济大类，涵盖研发设计、生产制造、营销服务等各个环节，产业规模超万亿元。”工业和信息化部有关负责人日前表示，经过4年多的实践，我国工业互联网从无到有，建成网络、平台、安全三大体系，体系化发展位居全球前列。

　　支撑实体经济数字化转型。构建工业互联网标识解析体系，服务企业12万家，涵盖医药、船舶、汽车制造等34个重点行业。国家级、行业级、企业级多层次的工业互联网平台体系初步构建，目前具有一定影响力的工业互联网平台超150家，连接工业设备超7800万台（套），服务工业企业超160万家。国家、省、企业三级协同联动的技术监测服务体系基本建成，工业互联网企业网络安全分类分级管理试点工作深入推进。

　　带动产业融合应用发展。应用范围不断扩大，工业互联网从制造业持续向能源、电力、交通、采矿等各领域延伸，服务范围由经济建设向安全生产、应急保障、公共治理等领域拓展。应用程度不断加深，工业互联网加速向设计研发、生产制造、运营管理、销售服务延伸。工信部调查数据显示，83%的企业表示应用工业互联网后生产经营效率明显提升。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月05日 01 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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