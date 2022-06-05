本报记者 窦瀚洋

庭院内流水潺潺，花草探出低矮院墙，与茶园、荷塘、翠竹相映成趣；夏日的浙江省杭州市余杭区径山镇小古城村，美景引得八方客来……

漫步村中，摆满新鲜蔬菜、特色农产品等的小摊位旁，却不见摊主身影。“这是‘无人摊位’，只要摆上付款码，标好价格，大家都是自觉支付。”村民俞昌美介绍：“我售卖年糕片等特色小吃，一年增收几万元。”

村口的“古城e铺”也挺热闹，店主杨丹华是返乡创业青年，正忙着上架各类特产。从番薯片、手工香肠再到茶叶、笋干等，都成了城里游客眼中的“香饽饽”。“这里是集展示、销售、体验等功能为一体的综合展示平台，村民可以把自家产品拿来售卖。”杨丹华说。

小古城村因全国重点文物保护单位小古城遗址而得名，如今的村子积极拓展直播经济、智慧旅游等新业态，前不久入选浙江省第二批未来乡村建设试点村。

未来乡村建设是浙江省接续推进乡村全面振兴、着力促进农民农村共同富裕的举措之一，旨在构建引领数字生活体验、呈现未来元素、彰显江南韵味的乡村新社区，为乡村全面振兴探路。

在推进未来乡村建设中，小古城村依托村里的议事机制，坚持“众人的事情由众人商量”，以协商明确目标、凝聚合力，不少短板弱项得以补强。共商共建，小古城村建成了4.2公里环线绿道和茶山慢道，全域13个景点和2个民食民宿集群串珠成链，成为名副其实的旅游村。

共享发展成果，村民鼓了“钱袋子”。“2021年，全村旅游产值超过200万元，村集体经济收入900多万元，农民人均可支配收入近5万元。”小古城村党委书记林国荣介绍。

眼下，越来越多的未来乡村建设实践在余杭区推进。

游客来到径山镇景区，只要点点手机屏幕就能找到停车位；通过“径山客”线上预订民宿酒店，可实现30秒快速入住；村里的游客接待中心大屏上，各项大数据可实时呈现游客客源和景区交通等信息。黄湖镇青山村构建“未来乡村议事会”机制，原乡人、归乡人和新乡人共商乡村发展。鸬鸟镇前庄村通过“和美家”家庭积分机制，倡导团结和睦、勤俭节约、诚信友善的村风，促进村容村貌整洁美观。

“以‘数智赋能、环境提升、产业发展、民生改善、文化兴盛’为重点，余杭区正全面开展未来乡村建设。”余杭区农业农村局副局长郑浩说：“目前已有7个村入选浙江省未来乡村试点村，10个村入选杭州市试点村。”

《 人民日报 》（ 2022年06月05日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)