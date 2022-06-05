新华社长沙6月4日电（记者周勉）眼下，湖南省2100多万亩油菜收获已近尾声。今年，这个主产省份的油菜收获面积比去年扩大，主要种植区域亩产明显提高。

记者从湖南省农业农村厅了解到，今年，湖南省油菜收获面积总计2130.8万亩，比去年增加103.5万亩。

洞庭湖区是湖南油菜种植传统优势区域之一，南县、澧县和安乡县3个油菜生产大县种植面积均比去年增加，平均亩产分别比去年增加8.3%、6.6%和8.0%。南县油菜种植大户陈正平说，他种植的680亩油菜产量有9万多公斤，比去年增产7000多公斤。

据湖南省农业农村厅种植业管理处副处长成智涛介绍，今年湖南省财政投入3.3亿元，确保了220万亩稻油水旱轮作试点任务顺利完成，试点地区油菜籽平均亩产达到140公斤。湖南省还在16个县（市、区）开展了油菜病虫害绿色防控示范，各示范区的油菜病虫害主推技术到位率超过95%，推动全省病虫害防控处置率达到90%。

安乡县油菜种植户黄兴明获得了当地政府免费发放的抗病性更好的新品种种子，还参加了油菜病虫害防治培训。他告诉记者，他种植的油菜少打了3次药，亩产还提高了10多公斤。

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