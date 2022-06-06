人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

各地5G网络平均下行接入速率最新排名：上海、重庆、云南位列前三

2022年06月06日11:02 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月6日电 （记者申佳平）日前，中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）发布的《全国移动网络质量监测报告》第1期显示，2022年第一季度5G网络平均下行接入速率为334.98Mbps，上海市、重庆市、云南省等21个省的5G网络平均下行接入速率高于全国平均水平，分别为462.93Mbps、415.27Mbps、383.55Mbps

2022年Q1各省（自治区、直辖市）5G网络平均下行接入速率（单位：Mbps）。图片来源：中国信通院

数据同时显示，2022年第一季度5G网络平均上行接入速率为70.21Mbps，全国各省（自治区、直辖市）中有24个省的5G网络平均上行接入速率高于全国平均水平，排名靠前的省份有江西省山西省和内蒙古自治区。

2022年Q1各省（自治区、直辖市）5G网络平均上行接入速率（单位：Mbps）。图片来源：中国信通院

据了解，下行接入速率，是指用户采用移动终端通过5G、4G网络从专用测速服务器端下载文件，在规定时间内下载总数据量（通常以应用层统计为准）与下载时长之比，以Mbps为单位记录。上行接入速率用户采用移动终端通过5G、4G网络向专用测速服务器端上传文件，在规定时间内上传总数据量（通常以应用层统计为准）与上传时长之比，以Mbps为单位记录。

从三家电信运营企业来看，5G网络平均下行接入速率最高的为中国移动达350.20Mbps；5G网络平均上行接入速率最高的为中国电信，达71.71Mbps。

中国信通院表示，2022年第一季度我国移动网络总体运营平稳高效。5G网络测试样本在总量占比中超七成，网络接入速率相比4G网络提升显著，一方面体现了我国5G网络覆盖的逐步完善，另一方面也反映了大众用户对5G网络发展的重视和关注。

(责编：申佳平、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
这十年 我国科技事业发生了哪些重大变化？
　　科技部部长王志刚。徐想摄 人民网北京6月6日电 （记者赵竹青）6日上午，中共中央宣传部举行“实施创新驱动发展战略 建设科技强国”发布会。…
各地5G网络平均下行接入速率最新排名：上海、重庆、云南位列前三
　　人民网北京6月6日电 （记者申佳平）日前，中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）发布的《全国移动网络质量监测报告》第1期显示，2022年第一季度5G网络平均下行接入速率为334.98Mbps，上海市、重庆市、云南省等21个省的5G网络平均下行接入速率高于全国平均水平，分别为462.93Mbps、415.27Mbps、383.55Mbps 2022年Q1各省（自治区、直辖市）5G网络平均下行接入速率（单位：Mbps）。图片来源：中国信通院 数据同时显示，2022年第一季度5G网络平均上行接入速率为70.21Mbps，全国各省（自治区、直辖市）中有24个省的5G网络平均上行接入速率高于全国平均水平，排名靠前的省份有江西省山西省和内蒙古自治区。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部