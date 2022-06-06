人民网北京6月6日电 （记者申佳平）日前，中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）发布的《全国移动网络质量监测报告》第1期显示，2022年第一季度5G网络平均下行接入速率为334.98Mbps，上海市、重庆市、云南省等21个省的5G网络平均下行接入速率高于全国平均水平，分别为462.93Mbps、415.27Mbps、383.55Mbps

2022年Q1各省（自治区、直辖市）5G网络平均下行接入速率（单位：Mbps）。图片来源：中国信通院

数据同时显示，2022年第一季度5G网络平均上行接入速率为70.21Mbps，全国各省（自治区、直辖市）中有24个省的5G网络平均上行接入速率高于全国平均水平，排名靠前的省份有江西省山西省和内蒙古自治区。

2022年Q1各省（自治区、直辖市）5G网络平均上行接入速率（单位：Mbps）。图片来源：中国信通院

据了解，下行接入速率，是指用户采用移动终端通过5G、4G网络从专用测速服务器端下载文件，在规定时间内下载总数据量（通常以应用层统计为准）与下载时长之比，以Mbps为单位记录。上行接入速率用户采用移动终端通过5G、4G网络向专用测速服务器端上传文件，在规定时间内上传总数据量（通常以应用层统计为准）与上传时长之比，以Mbps为单位记录。

从三家电信运营企业来看，5G网络平均下行接入速率最高的为中国移动达350.20Mbps；5G网络平均上行接入速率最高的为中国电信，达71.71Mbps。

中国信通院表示，2022年第一季度我国移动网络总体运营平稳高效。5G网络测试样本在总量占比中超七成，网络接入速率相比4G网络提升显著，一方面体现了我国5G网络覆盖的逐步完善，另一方面也反映了大众用户对5G网络发展的重视和关注。

(责编：申佳平、高雷)