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全国首家网络市场监管与服务示范区完成申报创建

2022年06月06日16:09 | 来源：人民网
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人民网北京6月6日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，北京市海淀区完成全国首家网络市场监管与服务示范区申报创建。

据了解，2022年4月26日，市场监管总局发布《网络市场监管与服务示范区创建管理办法（试行）》及其配套评估指标体系，为推动网络经济高质量发展，稳定市场预期，激发发展活力带来了新的重要机遇。北京市市场监管局紧密跟踪政策动态，指导海淀区超前谋划、全面准备，完成全国首家示范区创建申报工作。

当前，数字经济已成为新常态下经济增长重要引擎。据介绍，北京市海淀区平台企业集聚、平台经济活跃,在探索实现数字经济高质量发展上具有突出优势。近年来，海淀区委、区政府坚持贯彻落实党中央、国务院决策部署和北京市委、市政府工作要求，积极深化营商环境改革，大力推进数字科技赋能，在引领数字经济规范健康持续发展上实现了创新突破，积累了丰富经验。 

据介绍，开展示范区创建申报，将为海淀区深入推进网络交易监管与服务创新，促进网络市场健康快速发展和区域经济转型升级注入新的动力。海淀区将紧紧抓住网络市场监管与服务示范区创建良好机遇，聚力提升政府服务能力，探索网络市场监管服务新模式，打造全国数字经济发展“前沿阵地”。

(责编：赵竹青、高雷)

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