原标题：中道协联合满帮发布低碳大数据 全国十大“减碳公路”亮了

6月5日世界环境日，中国道路运输协会联合满帮集团发布《车轮上的低碳大数据》报告引发关注。报告中以满帮集团优化货运组织方式提升效率实现科技减碳为例，在提升货车实载率的同时，减少货车的碳排放量，从而实现减碳增效的目的。

报告中指出，中国公路运输碳排放占全部交通运输领域总排放的80%以上，其中公路货运碳排放占60%以上。现阶段，重型卡车使用清洁能源的占比不足3%，其碳排放占公路货运的比重超过85%以上。因此，公路货运对交通领域碳达峰时间具有决定性作用。

以满帮平台为例，该平台通过优化货运组织方式提升运输效率实现科技减碳。报告中的案例提到，满帮平台精准匹配货主与司机信息，实现业务撮合。让常年往返于无锡、上海的货车司机张师傅的实载率提升，一趟往返减少碳排放量达到120千克。

不仅如此，满帮平台为了降低平台货车空载率，推动零担拼车业务，帮助货车司机提高实载率。案例中提到，一名云南的货车司机分别将昆明的菠萝蜜和楚雄的葡萄拼单到一起，分别运往成都和重庆，而这一趟下来，他的实载率提升了42%，减少碳排放量达到425千克。

而正是因为货运组织的优化，货车司机用车轮丈量出全国十大“减碳公路”。其中，沪蓉高速、京沪高速、沈海高速位列前三，这些高速公路上的货车实载率在全国所有高速公路中是最高的，当然对应的减碳量也是最高的。

运输效率提升了，实载率提高了，也就意味着货车司机可以降本增效。以满帮平台上的一位常年往返于天津和上海之间的货车司机缪师傅的13米平板货车为例，他通过满帮平台，找货距离至少所少50%，实载率提升了45%。

近日，满帮集团对外发布了双碳战略“满帮碳路计划”。满帮官方表示，将联动平台千万名司机共建共享碳普惠平台，通过优化运输组织方式、升级货运服务产品、增加网络密度、提高车货匹配效率、加大投入自动驾驶、鼓励使用新能源货车等多措并举的方式，协同社会各界，奋力打好实现公路货运“碳达峰、碳中和”的硬仗。

(责编：董童、李源)