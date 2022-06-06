神舟十四号飞船将陈冬、刘洋和蔡旭哲送达空间站天和核心舱之后，三名航天员就将开始忙碌的太空之旅。神舟十四号航天员乘组所承担的任务，可以说是空间站建设以来最忙碌的，未来在轨驻留六个月，三名航天员都需要做些什么？和以往相比，增加了哪些任务？一起来了解一下。

总台央视记者 崔霞：据我了解，神舟十四号乘组在轨6个月时间里，要完成5次交会对接、3次分离撤离、2次转位任务，同时还要首次进驻问天、梦天实验舱，配合地面，航天员要开展两舱组合体、三舱组合体及大小机械臂测试等工作，可以说他们是最忙的航天员乘组了。

航天科技集团五院载人飞船系统总设计师 贾世锦：包括天舟三号的撤离，包括实验舱一的对接，实验舱一的转位，还有实验舱二的对接和转位。所以他们在轨除了要配合这些交会对接之外，还要进行舱段的转位的一些操作。那么这次在轨的工作量相对是最大的一次。

航天科技集团五院载人飞船系统总体主任设计师 张福生：首先航天员进入空间站以后，要进行一个状态的检查，确认我们整个空间站的状态，然后他会从货运飞船和载人飞船将一些上行物品和吃的喝的进行一些转移。在实验舱一对接完成以后，有一个非常重要的工作，航天员要把现在在节点舱的航天服、出舱的航天服转运到实验舱一的气闸舱。因为气闸舱以后是整个空间任务出舱的一个首选的舱段一个出口。等到实验舱二对接完成以后，我们神舟十四号乘组需要进入这个实验舱二，让它里面的一些科学仪器开始工作。另外也是要把一些上行物品进行一个转移，然后在此期间还要进行机械臂大小臂组合的这样的一个验证。还有就是要按照计划完成2到3次的出舱活动。

据介绍，神舟十四号乘组将首次利用实验舱上的气闸舱实施出舱活动，气闸舱也是未来在空间站的主出舱口。

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