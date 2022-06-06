6月4日，神舟十四号航天员乘组在酒泉卫星发射中心问天阁亮相。他们是二度飞天的指令长陈冬、再叩苍穹的刘洋、首次出征的蔡旭哲。根据计划，他们将于6月5日10时44分搭乘神舟飞船开启飞向太空的旅程。

这是中国人的第九次太空之旅，也是首次全部由我国第二批航天员组成的飞天英雄集体远征。

陈冬——

在飞天路上顽强拼搏

6年后，他迎来第二次飞向太空的时刻。作为神舟十四号飞行乘组指令长，陈冬在实现“尽快返回太空，为祖国飞出新高度”愿望的同时，也要迎接全新的挑战和考验。

陈冬在2010年5月正式成为我国第二批航天员。2016年10月17日，陈冬终于实现飞天梦想。太空的神奇和壮美让陈冬渴望重返太空，为祖国飞出新高度。

执行完神舟十一号任务返回后，还没来得及缓口气，陈冬紧接着就投入到空间站任务的训练中去。空间站时代，对航天员的身心素质、知识储备和应急处置的能力都提出了更高的要求。

相比神舟十一号任务，神舟十四号任务的工作量、复杂性和难度呈指数级增长。

作为指令长，陈冬对自己提出了更高的要求。比如，水槽失重训练是模拟失重环境，训练太空出舱的能力。陈冬把训练中遇到的每个障碍都当成难得的训练机会。一次，在更换新型水下训练服后，配套的鞋子和脚限位器第一次进行匹配，陈冬试了几次怎么都卡不进去，最后依靠潜水员的协助穿上，才把整个训练流程做完。

陈冬觉得，“在太空中也会有各种风险，要是在太空遇到这种情况怎么办？”结束五六个小时的水下训练后，尽管体力几乎消耗殆尽，但他顾不得疲惫，继续在水下练习使用脚限位器，直到自己穿上为止。

陈冬为人低调随和，但在训练时特别爱“较真”。用他的话说，“较真是较确保安全的‘真’。”空间站关键技术验证阶段的4次出舱活动，他都认真观摩，并针对神舟十四号任务中出舱活动的相关设计，给科研人员提出了几条改进意见，都被采纳。

建造中国空间站，是几代中国航天人的梦，也是千千万万中国人的梦。“在载人航天事业30周年之际，我们将亲身经历中国太空家园的竣工，我们是多么的幸运，更是多么的幸福。我们乘组一定坚决完成任务，用精细保证精准，用精心换来精彩。”陈冬充满信心，充满期待。

刘洋——

随时准备挑战新高度

2012年6月28日，神舟九号飞船即将与天宫一号目标飞行器进行分离并返回地球，在回到飞船前，刘洋转身对着天宫一号郑重敬礼，心里默默地告诉自己：“在不久的将来，我一定会再回来！”

刘洋是中国首位飞天的女航天员。10年后，作为神舟十四号航天员再次飞天。

备战空间站任务，遇到的困难和挑战远超想象。在太空驻留时间更长，出舱活动成为常态……这些都对航天员的知识、技能、体力、心理等方面提出了更高的要求。刘洋需要熟悉舱内设备、管路连接、出舱活动、机械臂、科学研究等极为复杂的内容。刘洋认为，没有捷径，只有加强针对性和适应性训练。

出舱活动训练是强度最大、训练时长最长的训练。其中，水下训练又是重中之重。第一次参加舱外服水下试验，刘洋在120多公斤的服装中才工作了三四个小时，手就已经抖得拿不住笔，握不住拳。而将来真正的出舱活动训练，一次就要连续工作七八个小时。出舱活动对上肢力量的要求很高，刘洋认为与任务需要相比，自己的力量还有一定的差距，就暗暗给自己加码。体训时，她来得早，训得长，走得晚。回宿舍还要“加餐”，举杠铃、练握力器。

新一代飞天舱外服进行水下验证试验，刘洋主动报名。当她穿着厚重的水下服被吊车放入10米深的水槽中时，水波纹产生的晃动经过凸面的头盔面窗后，在视觉上产生放大效应，使得她产生巨大的眩晕感。工作间隙，她“挂”在舱壁上一动不动。医生和试验指挥人员都建议她上岸休息，她回绝了。每套水下服的寿命有限，下一次水就减少一次寿命，她不能因为个人原因而终止整场试验，于是咬牙坚持挺过整场水下试验。

刘洋珍惜每次训练的机会，认真体验，形成肌肉记忆。训练之余，她还根据自己的飞行经验，参与各类太空产品的设计改造工作，大到太空舱、环控生保系统，小到太空垃圾收集装置、太空食品、舱门手柄，她都提出了自己的想法，很多合理化建议被采纳。

蔡旭哲——

为这一天准备了12年

为了这一天，蔡旭哲准备了12年。航天员的飞天之路，都是由繁重的学习、艰苦的训练堆砌而成。

转椅训练曾是蔡旭哲的弱项。第一次坐转椅练习时，他非常痛苦，脸色苍白，腹内翻江倒海，久久不能恢复。考核结果是二级，虽然及格了，但蔡旭哲坚持要做到优秀。

水槽失重训练，一练就是大半天。穿着坚硬的水下训练服，像是在身上套了一艘“人”形飞船。饿了只能喝水，痒了也不能挠，有时身上被服装关节的硬结构硌破了皮也只能咬牙坚持；72小时狭小环境心理适应性训练，要求与外界彻底隔绝，在狭小密闭环境中，三天三夜不能睡觉，其间还要忍着疲劳完成大量的工作……上百门科目，每个科目挑战的几乎都是生理和心理的极限，蔡旭哲就是这样沿着这些台阶一步步攀登而上。

所有航天员都通过考核，全部具备了执行任务的能力。但由于飞行任务次数限制，蔡旭哲一直没有机会飞向太空。他知道，中国载人航天跨越发展，空间站时代的任务越来越多，航天员飞向太空的机会也会增多，只有更加努力训练，才能更好地迎接机会的到来。

整整12年的执着与奋斗，蔡旭哲入选飞行乘组，履行自己的责任和使命，为祖国出征太空，他深感骄傲和自豪，同时也有无形的压力。蔡旭哲深知每一个操作、每一个细节都关系任务成败，地面训练更要分秒不差、毫厘不失。每次大型试验、大项操作，他都精益求精、追求极致，对任务流程、操作手册都反复背记、烂熟于心，一遍遍推演，一遍遍练习。针对空间交会对接任务，为了实现完美对接，他常常一个人在航天员公寓里对着桌面模拟器训练到半夜。

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