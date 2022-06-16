人民网北京6月16日电 （记者许维娜）近年来，零售行业线下业态不断分化重组。据Wind统计，自2011年起，A股连锁超市企业增长率从2011年的15%以上开始下滑，2020年跌到仅10%。

综合各类行业分析报告及数据，中国零售业将出现哪些新变化？线下零售还有大机会吗？线上时代的线下零售如何破局？

中国社会科学院大学教授、博士生导师李勇坚在接受记者采访时表示，从整个零售行业来看，线下零售业在体量上仍超过线上商业的三倍，一些实体零售企业的业绩表现证明，线下卖场如果能够成功推进模式转型和产业升级，不乏逆转翻盘的机会。

李勇坚同时表示，线下卖场与线上商业各有优劣，线上线下融合发展将成为零售业发展大势所趋。

如何正确认识线下零售业关店潮现象？李勇坚分析称，相关数据显示，2021年全国24城1011家购物中心开关店比例强势反弹，新开店数超过50000家，新关店数约为47000家，品牌数量同比减少，各业态均呈上升态势，不少品牌正在高速扩张。

“这些说明，门店关闭现象可能更多是一种企业经营现象，而非一种行业现象。”他强调。

根据“凯度消费者指数”对中国市场的最新报告显示，今年一季度，由于新冠疫情的影响，零售业线下客流的下降导致大超市和大卖场的销售额有小幅下降，比去年同期减少了2.7%和0.2%。

“但值得注意的是，并非所有零售企业都表现出下滑和增长颓势。一些主要零售商表现继续分化，一些敢于创新的线下零售企业销售业绩逆势上扬。”李勇坚说。

以沃尔玛大卖场为例，其一季度保持增长势头，净销售增长7.2%，可比销售增长4.4%。其中，电商业务表现出色，沃尔玛中国Q1电商净销售额增长89%，两年叠加增长率为149%。这说明其在线上业务版块以及全渠道融合进程上已经有了成效。

根据中国连锁经营协会（CCFA）近日发布的“2021年中国连锁Top100”显示，沃尔玛从2020年底第7位上升到2021年的第4位，再次回到超市业态第一的位置。

新零售时代，线下零售业商店如何打好“翻身仗”？对此，他提出六方面的思考和建议：一是找准盈利点，主动变革经营模式；二是看见商品本身的力量，打造差异化商品力；三是拥抱数字技术，推动精细化、智能化；四是提供全渠道服务，线上线下无缝衔接；五是优化供应链管理，强化核心竞争力；六是洞察消费者，提供更好的服务和体验。

李勇坚认为，从沃尔玛等零售巨头向现代全渠道零售企业转型的创新实践来看，线下零售企业通过经营模式的变革，积极引进数字化技术，强化其供应链和消费者体验等方面的优势，实现线上线下的无缝衔接，将有可能重塑实体零售发展道路。

李勇坚表示，尤其是疫情以来，社群团购大规模退潮，众多互联网巨头及资本纷纷收缩，烧钱扩张市场的模式已让其不堪重负，传统线下零售业商店在价格战中，阶段性打赢了持久战，这为其在激烈的市场竞争中迎来翻盘提供了良好的转机。

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