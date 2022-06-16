人民网记者 杜燕飞

“在手机上申请装修消费贷款，几千元的资金几秒钟就到账，消费金融真是帮了大忙，让我提前圆了安居梦。”广西百色市的刘女士高兴地说。

专家认为，近年来，在数字科技的支撑下，消费金融公司推行普惠金融，在推动金融产品创新、扩大金融服务覆盖面、提升居民消费意愿、构建新发展格局中发挥了积极促进作用。

金融知识“三下乡”活动。受访者供图

满足消费新需求 推动经济社会高质量发展

受新冠肺炎疫情的影响，一些消费者收入减少，日常消费出现临时资金短缺。为此，2020年招联金融启动“微光计划”，向500万信用良好的复工群体提供提额、借款降息等优惠。今年以来，针对疫情较为严重的管控区用户，该公司推行延期还款政策，解决燃眉之急，为用户初始创业、改善生活提供更高额度的贷款和更加便捷的服务。

这只是消费金融机构推出纾困措施的一个缩影。今年以来，中信消费金融为身处疫情严重区域管控区的防控医护人员、志愿者、确诊患者、隔离人员，或者其他受疫情影响暂时失去收入来源的用户，制定延期还款、息费减免、征信保护等措施；兴业消费金融对因疫情受困客户推出3个月只还利息不还本金，经济暂时受困的客户还可以额外申请6个月的贷款期限延长……

值得一提的是，当前，随着我国工业化、城镇化和农业现代化进程的深入推进，数以亿计的农村人口转入城镇，融入当地成为新市民。相比额度和利率，他们更在意贷款的便捷性、灵活性，这与消费金融短期、分散、小额的放贷特征非常相符。

为此，越来越多的消费金融机构优化风控筛选系统，为新市民打造全渠道金融服务生态。比如，兴业消费金融提供家庭日常生活、装修、家具家居、电子产品、医疗、教育等覆盖各方面消费用途的消费贷款，帮助新市民融入城市。

“当前消费已成为我国经济增长的第一拉动力。释放消费潜力，促进消费持续恢复，稳住消费基本盘，对于加快构建新发展格局具有重要意义。”业内人士认为，消费金融具有无抵押、小金额和普惠性等特征，能覆盖到传统金融所不能触及的潜在消费市场，满足不同层次、不同需求的消费者，助力经济高质量发展。

科技赋能 让普惠金融变得触手可及

“通过朋友圈和视频号就可以了解金融机构的背景，打开APP就能获取金融支持服务，用微信远程与客服交流就能咨询价格、额度与还款方案。”四川省绵阳市游仙区的张先生禁不住感叹消费金融机构远程服务的高效性和便利性。

近年来，随着人工智能、大数据、云计算、区块链等金融科技技术在消费金融深度应用，特别是在金融机构网点覆盖率低、金融供给不足的农村地区，金融科技已成为消费金融公司深入农村居民消费生态圈的重要力量。同时，越来越多的消费金融公司也将科技作为重要的战略部署，资金投入稳步提升，专利储备日益丰富，并在科技人才吸引、核心系统升级上下功夫。

中原消费金融研发了视觉风控、知识图谱技术，通过毫秒级的响应能力，让资金、技术、客户、数据、场景有效协同，通过多维度数据挖掘、服务传统金融机构难以覆盖的人群，让消费金融更好惠及民生；招联金融建立免担保“好期贷”“信用付”两大产品体系，面向用户建立一对一微管家团队，打造“合规高效的数智化贷后管理体系”，加强贷后管理流程合规、合法、高效，交互过程透明、可监督、可追溯；马上消费自主研发智能风控、智能获客、智能营销、智能客服等系统，增加金融服务的触达性和便利性，实现了城乡全覆盖……

“金融科技广泛应用，降低了消费金融产品风险定价，增加产品多样性，拓宽用户范围，提升了消费金融覆盖面和可得性。”复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼表示，金融机构、互联网平台通过探索大数据、云计算、人工智能等技术，不断深化数字化流程改革，并将其运用于信贷、运营、风控特别是反欺诈等领域，优化消费金融渠道，提升服务效率和风控能力。下一步，要运用金融科技加大产品创新力度，进一步丰富消费金融产品类型，促进消费金融朝普惠化方向发展。

加强监管 促进消费金融生态健康发展

当前，我国居民消费能力不断提升，消费结构进一步升级，越来越多的人青睐个性化、多样化、品质化消费。在此背景下，消费金融迎来了新的增长点，为进一步提振消费、扩大内需、加速商品和服务消费潜力释放注入动力。

“在构建新发展格局过程中，消费金融在促进消费、扩大内需等方面发挥着更加积极的作用。”董希淼表示，宏观层面上，消费金融在促进消费升级的同时也增加消费者对高附加值产品的需求，进而加速产业结构调整，推动经济增长与贸易结构向中高端转移。微观层面上，消费金融可以提升居民消费驱动力，助力激活潜在消费群体，提高消费灵活性和便利性，降低社会交易成本。

与此同时，在追求数量与规模的快速发展过程中，我国消费金融的“普惠”社会边际效益越来越低，消费金融行业正迈向存量竞争、良性创新和平衡发展的新阶段。

“‘普’应适度，‘惠’无止境。”招联金融总经理章杨清表示，“普”在覆盖面上，服务的客户群体范围既要适度又要精准；“惠”在价格上，要不断降低服务成本和门槛，多方共同努力，达到金融服务成本与收益的微利平衡，实现可持续发展。

值得注意的是，消费金融在快速发展的过程中也面临一些问题。随着国家加强对金融科技创新的审慎监管，持牌与合规经营要求越来越高，消费金融行业正悄然发生变化。

今年1月，人民银行印发的《金融科技发展规划（2022-2025年）》明确，要加快监管科技的全方位应用，强化数字化监管能力建设，对金融科技创新实施穿透式监管，筑牢金融与科技的风险防火墙。

日前，马上消费金融发布的《2022消费者权益保护报告》显示，要通过数字化科技赋能消保建设，实现全业务流程管理，创新、优化金融产品，为用户提供有温度的消保服务。特别是加强数智科技赋能消保全业务流程，关注群体多样性，创新金融素养教育，合力打击金融黑产。

“下一步，我们要完善消费金融机构监管，加强消费者权益保护力度，进一步普及消费金融知识，提高消费者发现风险、规避风险的能力，并为其提供完善的维权渠道。”董希淼表示，要进一步构建良好的社会信用体系，提升消费者信息数据的完整性，优化社会信用体系架构，为消费金融数据获取来源增加新的维度，夯实消费金融发展基础，推动消费金融生态健康发展。

(责编：罗知之、吕骞)