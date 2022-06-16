人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

国家发改委：猪价出现非洲猪瘟时期大幅上涨的可能性不大

2022年06月16日11:11 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月16日电 （记者申佳平）“猪肉是我国居民消费的主要肉类产品，猪肉价格保持在合理区间，对于生猪生产和消费都十分重要。”今日上午，在国家发展改革委召开的6月新闻发布会上，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮表示，国内生猪基础产能已调减一定幅度，随着下半年猪肉消费逐步增加，生猪价格可望总体回升。但同时，生猪价格出现前些年非洲猪瘟时期大幅上涨的可能性不大。

孟玮表示，去年6月份以来，生猪价格持续低位运行，针对这一情况，国家发展改革委会同有关部门多措并举，推动生猪价格合理回升。

一是稳定市场预期。多次发布猪粮比价过度下跌的预警信息，引导养殖场户及时根据市场情况，科学安排生产经营决策，将生猪产能保持在合理水平。

二是引导有序调减产能。重点是压实地方分级调控责任，鼓励养殖场户淘汰低产母猪，同时保持用地、环保等支持性政策稳定，不搞“急转弯”、不搞“翻烧饼”，防止损害基础生产能力。

三是积极开展收储“托市”工作。按照猪肉储备预案规定，去年7月份以来，中央层面累计14批次挂牌收储了48万吨冻猪肉储备，并督促指导各地同步进行收储，形成工作合力。今年4月份以来，生猪价格自低位反弹30%左右，目前已回升至生猪养殖平均成本线附近。6月6日至10日，当周全国平均猪粮比价回升至5.59：1，脱离过度下跌一级预警区间。

孟玮同时指出，从期货市场看，今年9月、11月和明年1月到期生猪合约价格逐步抬升，反映了市场对后期价格回升的预期。但也要看到，当前生猪产能合理充裕，4月底全国能繁母猪存栏量为4177万头，处于产能绿色区间，生猪价格出现前些年非洲猪瘟时期大幅上涨的可能性不大，预计猪粮比价将运行在总体合理区间。

(责编：申佳平、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家发改委：猪价出现非洲猪瘟时期大幅上涨的可能性不大
　　人民网北京6月16日电 （记者申佳平）“猪肉是我国居民消费的主要肉类产品，猪肉价格保持在合理区间，对于生猪生产和消费都十分重要。”今日上午，在国家发展改革委召开的6月新闻发布会上，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮表示，国内生猪基础产能已调减一定幅度，随着下半年猪肉消费逐步增加，生猪价格可望总体回升。…
美联储宣布加息75个基点 专家：我国通胀温和可控
　　人民网北京6月16日电 （记者罗知之）美国联邦储备委员会15日宣布加息75个基点，将联邦基金利率目标区间上调至1.5%至1.75%之间。据了解，这是美联储自1994年以来单次最大幅度的加息，显示出控制通货膨胀的紧迫性。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部