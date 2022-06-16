人民网北京6月16日电 （记者申佳平）“猪肉是我国居民消费的主要肉类产品，猪肉价格保持在合理区间，对于生猪生产和消费都十分重要。”今日上午，在国家发展改革委召开的6月新闻发布会上，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮表示，国内生猪基础产能已调减一定幅度，随着下半年猪肉消费逐步增加，生猪价格可望总体回升。但同时，生猪价格出现前些年非洲猪瘟时期大幅上涨的可能性不大。

孟玮表示，去年6月份以来，生猪价格持续低位运行，针对这一情况，国家发展改革委会同有关部门多措并举，推动生猪价格合理回升。

一是稳定市场预期。多次发布猪粮比价过度下跌的预警信息，引导养殖场户及时根据市场情况，科学安排生产经营决策，将生猪产能保持在合理水平。

二是引导有序调减产能。重点是压实地方分级调控责任，鼓励养殖场户淘汰低产母猪，同时保持用地、环保等支持性政策稳定，不搞“急转弯”、不搞“翻烧饼”，防止损害基础生产能力。

三是积极开展收储“托市”工作。按照猪肉储备预案规定，去年7月份以来，中央层面累计14批次挂牌收储了48万吨冻猪肉储备，并督促指导各地同步进行收储，形成工作合力。今年4月份以来，生猪价格自低位反弹30%左右，目前已回升至生猪养殖平均成本线附近。6月6日至10日，当周全国平均猪粮比价回升至5.59：1，脱离过度下跌一级预警区间。

孟玮同时指出，从期货市场看，今年9月、11月和明年1月到期生猪合约价格逐步抬升，反映了市场对后期价格回升的预期。但也要看到，当前生猪产能合理充裕，4月底全国能繁母猪存栏量为4177万头，处于产能绿色区间，生猪价格出现前些年非洲猪瘟时期大幅上涨的可能性不大，预计猪粮比价将运行在总体合理区间。

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