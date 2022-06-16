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美联储宣布加息75个基点 专家：我国通胀温和可控

2022年06月16日10:49 | 来源：人民网
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人民网北京6月16日电 （记者罗知之）美国联邦储备委员会15日宣布加息75个基点，将联邦基金利率目标区间上调至1.5%至1.75%之间。据了解，这是美联储自1994年以来单次最大幅度的加息，显示出控制通货膨胀的紧迫性。专家认为，目前我国通胀温和可控，货币政策仍有空间，当前应继续发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，鼓励和引导金融机构持续加大对实体经济支持力度，切实降低实体经济融资成本。

美联储决策机构联邦公开市场委员会15日在结束为期两天的货币政策会议后发表声明说，通胀率居高不下，反映出与新冠疫情相关的供需失衡、能源价格上涨和更广泛的价格压力。

美联储主席鲍威尔在会后召开的新闻发布会上说，在5月初的货币政策会议上，委员会成员普遍认为，如果经济和金融状况发展符合预期，本次会议应考虑加息50个基点。但面对近期通胀数据出人意料地上升等一系列事态发展，委员会认为，本次会议有必要进行更大幅度的加息，同时继续大幅缩减资产负债表规模。

对于此次美联储加息，民生银行首席研究员温彬表示，本轮通胀的主要原因是供给端冲击，紧缩的货币政策在短期内治理通胀的效果有限。因此，美联储只能抑制需求端以及改变人们对未来的通胀预期。随着美联储加息和缩表持续推进，或将导致失业率上升，美国经济有陷入滞涨风险，货币政策也将面临两难境地。

(责编：罗知之、吕骞)

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