原标题：2022年凯度BrandZ全球品牌百强：海尔四度蝉联唯一物联网生态品牌

6月15日，全球品牌数据与分析公司凯度集团发布了“2022年凯度BrandZ最具价值全球品牌100强”排行榜，14家中国品牌入选，显现出“拥有强大品牌的中国企业显得更为强韧”。其中，海尔连续四年作为物联网生态品牌上榜，品牌价值实现逆势增长，位居全球第63名。

凯度集团大中华区CEO暨凯度BrandZ全球主席王幸评价：“过去一年，全球市场多重承压，风险性和复杂性前所未有。面对这些全新的挑战，海尔作为物联网生态品牌却做到了逆势增长，充分展现了生态品牌这一新品牌范式的韧性和活力，让我们更加确信生态品牌是可持续增长的新引擎。”

2022年BrandZ榜单显示，过去一年里，凯度BrandZ最具价值全球品牌的总价值增长了23%，达到8.7万亿美元，同时榜单的入选门槛提升12%，至212亿美元。中国品牌所彰显出的全球实力，正是中国经济持续稳定健康发展的外在体现。近十年来，中国不断拓展经济发展的广度和深度，已经成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国及全球第二大消费市场，对世界经济增长的贡献位居全球首位。更重要的是，中国成为疫情背景下全球经济增长的领头羊，为全球经济发展注入“活水”。这些不仅给中国品牌带来了持续发展的充足信心，更提供了创新发展的舞台和能量。

引领的品牌一定是时代的品牌，传统工业时代诞生了产品品牌，互联网时代催生了平台品牌，而数字经济时代的新特征正呼唤新的品牌范式，也就是生态品牌的快速发展。BrandZ榜单的洞察显示，“坚持全链路创新和多元化扩张的生态系统类品牌将能够稳步提升品牌价值”，可见，生态品牌就是面向这个时代的品牌范式，它重塑竞争优势，正成为持续增长的新引擎。

在这个变化远超以往的时代，品牌的可持续发展面临着更为复杂的挑战。从每年的BrandZ榜单可以窥见一二：今年榜单中有37个品牌排名提升，同时有来自不同行业的6个新晋品牌，然而，有多少新品牌上榜，就有多少品牌掉队。对此，王幸认为，品牌永远是企业最好的护身符和加速器。BrandZ报告提出，仅依赖于某一个行业或市场的品牌风险较大，而开枝散叶到多个行业和市场的品牌增长更快，往往能超过平均增幅。海尔的生态实践恰恰佐证了这一观点，并已经被视为全球品牌创新的典型代表，海尔以物联网生态品牌范式向世界演绎了不确定性时代可持续增长的“中国方案”。

品牌价值的持续增长，是海尔始终踏准时代节拍，主动拥抱变化的结果。面对数字经济的发展大潮，海尔集团聚焦智慧家庭、工业互联网和大健康三大主业，立足科技创新，打造了科技引领支撑的全新生态。

海尔集团创始人、董事局名誉主席张瑞敏提出，物联网时代，产品会被场景替代，行业将被生态“复”盖。海尔通过打造高端品牌、场景品牌和生态品牌三级品牌体系，实现从产品到场景、生态的升级，以生态共创满足不断迭代的用户需求。同时，海尔聚合生态资源、发挥生态合力，助力千行百业数字化转型升级，为行业企业纾困解难，为经济发展贡献创新力量。

在智慧家庭领域，场景品牌三翼鸟围绕家装、家居、家电等领域，为用户提供“1+3+5+N”全屋智慧全场景方案，以智慧厨房为例，三翼鸟提供的不再仅限于冰箱、厨电等硬件，而是和设计师、橱柜企业等生态方共创，为用户打造整体厨房智慧场景的解决方案。在工业互联网领域，卡奥斯以“大企业共建、小企业共享”的生态赋能模式，让中小企业基于工业互联网平台快速补齐数字化能力，不仅纾困当下，更构筑长远发展能力，如能源行业的鲁中耐火材料公司，与卡奥斯共同开启智慧数字窑炉改造项目，能耗成本降低15% ，能耗费用降低100多万元。在大健康领域，海尔生物医疗将物联网数字科技与低温存储技术深度融合，创新“数智疫苗全场景”方案以及智慧血液网场景方案，守护人民群众的生命健康。

正如BrandZ官方所评价的，“成功转型为物联网生态品牌的海尔，在动荡的市场环境中实现了逆势增长，是全球百强榜单中非常具有标杆引领意义的典范，代表着全球品牌进化的方向”。海尔希望通过持续探索生态品牌，带动更多企业转型生态，进而为中国打造产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的企业贡献力量。

(责编：曹淼、李源)