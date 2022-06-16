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MG发布新车创新技术亮点 可支持换电“魔方”电池亮相

2022年06月16日11:15 | 来源：北青网
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原标题：MG开启新能源出海新篇章

　　6月13日，MG MULAN正式对外发布全新技术亮点。新车基于上汽星云纯电专属系统化平台、以全球标准打造，搭载“超薄纯平”魔方电池，创新采用LBS躺式电芯、CTP技术，拥有3.8秒破百和后驱等驾驶乐趣。MG MULAN是MG重回新能源赛道、潜心打造的纯电动技术解决方案的首款落地车型。

　　2021年，MG已成功进入80余个国家和地区，未来将重点发力新能源，实现高质量的规模化发展。此次发布会上，“星云平台”备受关注，上汽星云纯电专属系统化平台作为纯电动专属系统化整车平台，能更好地发挥纯电优势，可实现布置效率、集成度和换电可能性的平衡与兼顾。

　　未来可支持换电的“魔方”电池也是此次发布会的亮点。通过平台化设计统一尺寸，能够为用户提供更灵活的电池型谱选择，将来可升级更大容量的电池，共享技术进步的时代红利，还能减少用户对电动车残值的顾虑，规避电池贬值带来的整车贬值问题，用户也可以选择租用电池。另外梯次利用回收也是魔方电池重点关注的方面，梯次利用和回收对于提升原材料利用率，落实绿色发展有重要意义。

(责编：曹淼、李源)

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