人民网北京6月16日电 （记者王震）据国家税务总局网站消息，为规范涉税专业服务健康有序发展，优化涉税专业服务环境，营造公平竞争、诚实守信的执业空间，中国注册税务师协会、中国注册会计师协会、中华全国律师协会向（注册）税务师、注册会计师、律师及相关执业机构联合发出《涉税专业服务诚信执业倡议书》。

涉税专业服务诚信执业倡议如下：

一、遵守法律法规。遵守国家法律、行政法规、部门规章、各项行业规范性文件、执业准则和执业规范，坚守法治底线，强化法治思维，自觉维护国家税收利益和纳税人、缴费人合法权益。

二、普及税法知识。发挥专业特长，积极宣传普及税费法律法规政策，客观解读税法，促进全社会增强诚信纳税意识。自觉抵制曲解税费政策的行为，不在网络等自媒体平台撰写或转载歪曲解读税费政策的文章和言论。

三、客观推广业务。遵循独立、客观、公正、诚信原则，依法开展业务宣传推广活动。不以与行政机关工作人员的私人关系为噱头宣传推广自身业务，不夸大宣传自身能力、业绩和经验，不以强迫、欺诈、利诱或骚扰等方式招揽业务，不搞涉税服务虚假宣传，不向纳税人、缴费人作虚假承诺。

四、诚信谨慎执业。恪守职业道德，牢固树立诚信意识,弘扬诚信精神，严格业务实施程序和质量控制，在提供涉税服务过程中勤勉尽责。不违规提供税收筹划服务，不诱导纳税人、缴费人违反税法规定获取非法利益，不协助纳税人、缴费人采用虚构业务、脱离交易实质等手段偷逃国家税费。

五、尊重竞争同行。遵循商业规则，规范有序竞争，不干涉其他涉税服务机构、人员依法开展业务。共同抵制有损涉税专业服务公信力的不端行为。不接收非法兼职、挂名执业，不恶性低价竞争，不通过伪造、捏造事实等方式恶意诽谤、诋毁同行，不损害同行声誉、抹黑同行形象、侵犯同行正当权益等。

六、维护职业形象。坚守职业信誉，坚持廉洁从业，守好底线、筑好防线。不违法违规索取、收受提供涉税专业服务以外的酬金或财物，不利用提供涉税专业服务之便谋取或输送经济利益。

七、加强能力建设。持续保持并不断提高专业知识和技能，积极参加年度继续教育和各类专项培训，持续了解并掌握涉税法律法规、专业技术和实务的发展变化，不断提升涉税专业服务质量、保持专业胜任能力。

八、履行社会责任。发挥专业优势，主动参与社会公益服务，维护公众利益，积极服务国家改革开放发展大局，维护社会和谐稳定。

(责编：王震、吕骞)