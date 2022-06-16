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中亚天然气管道累计向我国输气超4000亿方

2022年06月16日16:34 | 来源：新华社
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　　新华社乌鲁木齐6月16日电（记者杜刚、顾煜）据国家管网集团西部管道公司最新统计数据显示，我国首条跨国输气管道——中亚天然气管道已累计向国内输送天然气超4000亿立方米，为国内天然气保供提供坚强保障。

　　中亚天然气管道西起土库曼斯坦和乌兹别克斯坦边境，穿越乌兹别克斯坦中部和哈萨克斯坦南部，经新疆霍尔果斯口岸入境，目前实现ABC三线并行，入境后通过霍尔果斯压气首站与西气东输二、三线管道相连，全长1833公里，总设计输气能力为每年600亿立方米。

　　国家管网集团西部管道公司霍尔果斯作业区工作人员武泽介绍，公司加强供需形势监测和需求峰值预测，通过霍尔果斯压气首站前端气质气量精准计量和压缩机等设备设施高质量健康体检，不断提升管网平稳运行水平，全力做好天然气保供各项工作。

　　西部管道霍尔果斯压气首站是中亚天然气进入国内的第一站，也是西气东输管网首站，来自中亚的天然气从霍尔果斯一路向东，有力保障了下游管道沿线27个省区市和香港特别行政区5亿多居民的用气。

　　中亚天然气管道自2009年12月投产以来，实现累计安全平稳运行4565天，单日最高输量超1.6亿立方米，输送的4000亿标方天然气折合可替代煤炭5.32亿吨，相当于减少880万吨有害物质、5.68亿吨二氧化碳气体的排放。

　　中亚天然气管道天然气主要气源来自土库曼斯坦和乌兹别克斯坦，2017年又开拓了哈萨克斯坦气源。

(责编：胡永秋、白宇)

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