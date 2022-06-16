少年强则国强，少年进步则国进步。为在广大青少年心中播撒航天报国、航天强国的精神火种，6月8日上午，西昌卫星发射中心组织工程师于新辰走进成都七中育才学校，以线上线下相结合的形式，为四川省全体中小学生进行航天精神公开课讲座。

“2010年，我在清华大学读书的时候，在网络上全程观看了嫦娥二号发射任务直播，感到非常激动，也点燃了我的梦想。大学毕业时，放弃了大城市优渥的工作，毅然选择来到西昌卫星发射中心，追寻自己的航天梦。因为我觉得待遇、城市都不是应该最先考虑的，最重要的是能干自己觉得有意义的事情、能为国家作贡献。”课堂上，于新辰从心路历程出发，为同学们分享了自己从名校大学生成长为“身经百战”航天人的经历。

当讲到1992年3月22日著名的“澳星保卫战”时，学生们被西昌航天人英勇无畏、向死而生，守护了火箭、守卫了卫星、守卫了发射场的精神深深打动，现场响起热烈掌声。当讲到长五遥二运载火箭发射失利，西昌航天人经历了908天的艰难“归零”之路，取得长五遥三胜利，走出了中国航天的至暗时刻，许多学生的眼角流出了激动的泪水。课堂最后，于新辰勉励青少年们将个人理想同国家民族发展紧密联系起来，努力学习、早日成才，也鼓励更多的青年学子未来投身祖国的航天事业，为发展航天事业、建设航天强国，实现中华民族伟大复兴作出更大更卓越的贡献。

据悉，此次航天精神宣讲是西昌卫星发射中心开展的“航天点燃梦想”第二次活动。授课的于新辰工程师毕业于清华大学工程力学与航天航空工程专业，2011年毕业后来到西昌卫星发射中心，扎根山沟11年，从普通岗位操作手干起，如饥似渴学知识、学原理、学操作、学指挥，历经3大分系统、10余个岗位锻炼考验，一步步成长为技术阵地01指挥员，是西昌卫星发射中心优秀青年骨干代表。

后续，西昌卫星发射中心还将持续选派王宇亮、尹相原、周承钰等优秀青年科技人才，走出中心、走进校园，为更多青少年带来优质航天公开课，激励更多有志青年投身航天事业。

（作者：胡煦劼 黄国畅）

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