国家发展改革委6月16日在线上召开新闻发布会。

人民网北京6月16日电 （记者许维娜）随着稳经济一揽子措施出台，经济运行出现哪些新变化？2022年时间已接近一半，下一步工作的着力点在哪里？国家发展改革委将如何推动这些措施尽快落地？

16日，国家发展改革委召开6月份例行新闻发布会，国家发展改革委新闻发言人孟玮围绕当前运行热点问题进行了回应。

经济运行逐步企稳

5月以来生产生活秩序加快恢复

孟玮表示，5月份以来，全国疫情整体呈现下降态势，正常的生产生活秩序加快恢复，经济运行逐步企稳。她表示，日前国家统计局发布的数据显示，主要经济指标出现边际积极变化，工业、出口等增速明显回升，具体可以从以下四方面来看：

从生产供给看，农业生产总体稳定，主产区小麦迎来大面积收获，夏粮有望再获丰收。工业企业复工达产加快推进，5月份全国规模以上工业增加值同比增长0.7%，4月份为下降2.9%，增速回升明显。服务业生产逐渐恢复，物流保通保畅成效日益显现。

从市场需求看，投资关键作用进一步发挥。前5个月固定资产投资同比增长6.2%，特别是适度超前开展基础设施投资，持续推进“十四五”规划102项重大工程，基础设施投资增长6.7%，增速比前4个月提高0.2个百分点。居民消费在稳步恢复，端午节期间市场消费有所回暖。外贸进出口增速明显回升，5月份以人民币计价的进出口总额同比增长9.6%，增速比上月加快9.5个百分点，其中出口增长15.3%，加快13.4个百分点，进口由上月下降2%转为增长2.8%。

从市场运行看，5月份CPI同比上涨2.1%，明显低于其他主要经济体通胀水平。PPI继续回落，当月同比上涨6.4%，涨幅比上月回落1.6个百分点。市场预期有所改善，制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数5月份分别为49.6%、47.8%，虽仍处于荣枯线以下，但较上月分别回升2.2个、5.9个百分点，这也是一个积极的信号。

孟玮表示，尽管经济运行出现了一些积极变化，但供需两侧稳定恢复仍面临不少挑战。当前正处于决定全年经济趋势的关键节点，国家发展改革委将继续按照党中央、国务院决策部署，高效统筹疫情防控和经济社会发展，全力推动扎实稳住经济一揽子政策措施尽快落地见效，通过宏观政策靠前发力、适当加力，着力打通制约经济循环的卡点堵点 ，积极扩大有效需求，确保粮食、能源、产业链供应链安全稳定，推动企业在做好疫情防控条件下尽快实现复工达产，做好重要民生商品保供稳价工作，切实保障和改善民生，着力稳住经济大盘，努力推动经济回归正常轨道。

加快落实各项政策措施

确保二季度经济实现合理增长

孟玮介绍，国家发展改革委正加快落实各项政策措施，及时出台配套实施细则，相关工作取得积极进展和成效。

在稳投资促消费方面，重在“两加快、两促进”。“两加快”是指加快下达中央预算内投资，加强专项债券项目进展情况监测和调度；加快推动重大项目实施，包括加力推进重大引调水和骨干防洪减灾等水利工程项目、沿海沿江码头泊位和航道工程等交通基础设施项目、具备条件的地下综合管廊项目建设，促进尽快形成实物工作量。

“两促进”是指促进更多社会资本参与国家重大工程项目，做好重点项目投融资对接相关工作，推动出台进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见；促进大宗消费，推动家电回收目标责任制相关企业加强银企对接，更好满足消费升级需求。

在保粮食能源安全方面，重在完善预案，提高能力。完善最低收购价执行预案，落实好适当提高稻谷、小麦最低收购价水平相关政策要求。抓紧开工建设一批核电、水电项目，加快以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，扎实做好提高煤炭、原油等能源资源储备能力相关工作。

在保产业链供应链稳定方面，重在打通堵点，畅通循环。指导督促地方全面清理取消水电气暖行业不合理收费，持续关注并积极推进重点地区复工达产、物资保障等相关工作。加快宁波舟山国家大宗商品储运基地建设，推动重大外资项目加快落地实施，支持符合条件的高新技术和“专精特新”企业开展外债便利化额度试点。

在保基本民生方面，重在落实机制，守住底线。督促指导各地认真执行社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，做好重要民生商品的保供稳价工作。与此同时，配合其他相关部门积极推动财政、货币金融等政策落实，形成稳增长工作合力。

孟玮表示，下一步，国家发展改革委将全力推动扎实稳住经济一揽子政策措施尽快落地见效，结合工作实际进一步细化实化相关举措，及时调度工作推进情况，密切跟踪并及早解决政策落实中可能出现的具体问题，充分调动各方面积极性，促进政策效应加快释放，确保二季度经济实现合理增长，努力为下半年发展提供更好的基础和条件。

重点点抓好五项工作

支持中小微企业渡过疫情难关

上海北京陆续复工复产，国家发展改革委将采取哪些措施，支持受影响严重的中小微企业重整旗鼓渡过难关？

对此，孟玮在发布会上介绍，今年以来，受国内疫情多点散发和国际形势更趋复杂严峻等影响，中小企业发展面临的困难挑战明显增加。中小企业事关经济社会发展大局，中小企业稳则经济稳、就业稳、预期稳。党中央、国务院高度重视、密切关注中小企业发展，近期作出了一系列相关部署，国务院促进中小企业发展工作领导小组也陆续出台了一系列政策文件。

孟玮表示，按照有关部署和安排，国家发改委重点抓好五项工作。一是抓稳定预期。今年以来，发改委联合有关部门先后印发了工业经济18条、服务业纾困43条政策措施，有针对性地加大对实体经济和中小微企业支持力度。

二是抓保供稳价。密切跟踪研判部分原材料供应和价格运行情况，强化市场供需调节，促进价格平稳运行，推动降低中小企业成本。

三是抓融资保障。加强信用信息共享应用，将纳税、社会保险费和住房公积金缴纳、水电气费等信息纳入共享范围，在保障信息安全和主体权益的前提下，向银行等金融机构开放使用，提高中小微企业贷款覆盖面、可得性和便利度。

四是抓产业链供应链稳定。指导长三角三省一市，加强对道路通行情况以及重点物资运输情况监测，做好重点地区、重点行业复工复产情况的监测分析，有针对性地解决苗头性风险。

五是抓创新支持。支持中小企业加大研发投入，推动大中小企业融通创新，加快推进重点产业的高水平创新平台建设，不断提高中小企业创新能力和竞争力。

近期，按照国务院促进中小企业发展工作领导小组关于开展中小企业服务月活动的部署，发改委组织召开了“纾困帮扶 益企惠企”政企云交流活动，邀请有关地方、中小企业、研究机构等讲经验、谈情况、提建议，着力推动发改系统在畅通政策落地“最后一公里”、增强中小企业获得感、促进中小企业健康发展上出实招、得实效。

孟玮介绍，下一步，发改委将高效统筹疫情防控和经济社会发展，巩固和拓展各项政策成效。一是着力解决堵点难点卡点问题。持续做好大宗商品保供稳价，努力扩大市场需求，保障粮食安全、能源安全和产业链供应链安全稳定，提升中小企业发展信心。二是加强形势研判。做好中小企业发展情况跟踪分析和监测预警，针对新情况新问题，及时出台务实管用的政策举措，有效应对外部环境的不确定性。三是强化政策跟踪问效。通过政策的宣传引导工作，让更多市场主体知晓政策、用好政策，确保政策有效传导至中小企业，有效稳定市场主体预期。

开展4方面工作

持续优化营商环境

当前，国内局部聚集性疫情多点散发，导致市场主体困难明显增多，对营商环境有不少诉求和期盼。

在优化营商环境，帮助企业纾困发展方面，孟玮介绍，今年以来，国内外环境复杂性不确定性加剧，市场主体生存发展面临的压力明显上升。她同时表示，为助力企业纾困发展，持续优化营商环境，国家发展改革委重点开展了4方面工作。

一是着力降低生产经营成本。会同有关部门发布《关于做好2022年降成本重点工作的通知》，实施新的组合式税费支持政策，持续降低制度性交易成本。印发《关于加强信用信息共享应用推进融资信用服务平台网络建设的通知》，引导各地出台贷款贴息和融资担保补贴等优惠政策，解决中小微企业融资难题。

二是持续破除隐性门槛。清理招投标领域针对不同所有制企业、外地企业设置的隐性门槛和不合理限制，监督招标人平等对待各类市场主体。在各行业领域全面推广电子招标投标，积极推行保函保险替代现金保证金，为中小企业参与招投标提供便利条件。

三是精准帮扶重点行业。今年，国家发展改革委会同有关部门制定出台促进服务业领域纾困43条和工业经济18条，做到精准帮扶和向重点行业企业倾斜。深化制造业投资领域“放管服”改革，引导企业加快数字化转型，推动技术改造和设备更新。

四是稳定产业链供应链。加强产业链供应链风险监测预警，帮助重点产业链供应链龙头企业和关键节点企业解决实际问题。畅通公路运输、海运和机场铁路运输通道，督导地方建设和启用中转站，保障生产物资运输需要。支持地方强化物流末端配送能力建设，守护物流配送“最后一公里”。

孟玮表示，下一步，国家发展改革委将会同有关部门，认真落实《优化营商环境条例》和国务院扎实稳住经济一揽子政策措施的有关要求，加快打造市场化法治化国际化营商环境，深入推进重点领域改革，推动惠企政策落实落细，助力市场主体尽快渡过难关、恢复发展，持续激发市场活力和社会创造力。

(责编：鲁婧、吕骞)