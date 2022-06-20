原标题：高校毕业生就业需防备招聘培训陷阱

● 我国高校毕业生人数逐年增多，今年首次突破千万，严峻的就业形势让很多大学生希望自己能多学一份技能、多考一张证书，以便多一个就业的资本。在此背景下，网络培训愈发受到大学生的青睐，不法分子也盯上了这块“大蛋糕”，设置层层套路，引诱大学生报名，骗取钱财

● 企业或职业中介机构不得提供虚假招聘信息，发布虚假招聘广告，违反者将受到行政处罚。并且职业中介机构必须取得行政许可，否则提供职业中介服务的行为属于违法行为

● 要净化网络招聘、培训市场，保障高校毕业生权益，首先要整治虚假广告，议平台的运营商严格审查广告发布者的主体资格，涉及招聘、培训的必须实名登记；对培训类、招聘类机构纳入信用体系，让失信者寸步难行；市场监管部门要加强监管，对违法者加大行政处罚力度

“视频制作，软件编程，包教包会”“兼职招聘，内推实习，直达名企”……

记者近日在某大学校园群里看到，不时有人发布网络培训和招聘的广告信息，涉及考取证书、技能培训、兼职副业、实习就业等诸多内容。不少大学生被广告内容吸引、进行咨询，殊不知这些广告很多是不法分子放的“鱼饵”，一不小心便会上当。

来自江西南昌的大学毕业生李杨（化名）就陷入了网络培训的陷阱。他在某App上看到一个线上培训视频制作的广告，称“包教包会，学完变大神”。原本就有想法做自媒体创业的李杨看到后心动不已，贷款支付了5999元培训费，上了一段课程后发现教的都是网上能搜到的知识，而且对方也没有提供原本承诺的派单服务。要求退款被拒后，李杨踏上了漫长维权路。

像李杨这样被网络培训、招聘广告坑害的大学生不在少数。近年来，我国高校毕业生人数逐年增多，今年首次突破千万，严峻的就业形势让很多大学生希望自己能多学一份技能、多考一张证书，以便多一个就业的资本。在此背景下，网络培训愈发受到大学生的青睐，不法分子也盯上了这块“大蛋糕”，设置层层套路，引诱大学生报名，骗取钱财。

机构设置层层套路

诱导办理培训贷款

今年3月，李杨在某App中看到一家名为“看点视频”的机构发布的广告，广告宣称“提供线上培训视频制作等课程”“包教包会，学完变大神”。李杨添加了该机构负责人的联系方式，对方耐心细致地为李杨介绍了全部课程，并称培训结束后机构还提供派单服务，学员可以接单赚钱。

培训费5999元，这让李杨犯了难：自己只是一名即将毕业的大学生，哪能一下掏出这么多钱？得知这一情况，这位负责人“贴心”地向李杨介绍配套服务：如果无法全额支付培训费，可以办理机构提供的“助学贷款”，学成之后靠接单还贷，到时候不仅还贷不成问题，还能大赚一笔。

于是李杨便下载了对方指定的一款消费金融App，办理了贷款，5999元的培训费被分成12期偿还。可在办理贷款时，机构负责人发来的提示让他备感疑惑。该负责人提醒：“申请过程中选择‘不是学生’一项，职业选择‘无业’，你是来兼职的，不然要审核很久，这样操作方便快速受理通过。”

在办理贷款界面，李杨上传身份证照片、填写个人信息、点击申请选项时，弹出一则提示消息：“本贷款仅对社会人士开放，在校学生请退出申请流程”，文字下面显示两个选项，分别为“我是学生”和“不是学生”。李杨想起上述负责人的“叮嘱”，选择了“不是学生”选项并完成贷款办理。

办了贷款交完钱，机构负责人立马给李杨发来培训视频。一个月后，培训结束，机构负责人称为他安排了接单测试，只要通过测试就可以接单赚钱还贷了。测试内容很简单，李杨顺利通过，但之后却迟迟没有接到机构给他派的单。

多次追问之下，上述负责人称：“机构只负责教会你们视频制作，能不能赚到钱接到单就看你们自己，单子要你们自己寻找，机构不提供派单。”

李杨将该负责人此前承诺派单的截图发给对方，对方称未签订相关合同，无法提供派单服务，也拒绝退款。此后，李杨再也联系不上这位负责人了。

在天津从事多年教育培训工作的张先生告诉记者，近年来，许多网络培训机构打着培训的幌子，诱导大学生报名办理“培训贷”“助学金”等各种名目的贷款，让许多涉世未深的大学生背负高额债务，有些大学生甚至遭遇过暴力催收。

“当下网络培训机构质量参差不齐，师资力量名不副实，内部课程许多都是网上公开的基本知识，大学生从报名开始到完成培训，每一个环节都有机构设置好的陷阱，稍有不慎就深陷其中。”张先生说。

网络招聘暗坑连连

求职内推竟要付费

记者调查发现，除了网络培训外，网络招聘也是大学生权益受损的重灾区。不少高校毕业生缺少社会经验，又急于得到一份工作，这种心理被一些不良公司抓住，他们打着“招聘岗位”“实习岗转正”等旗号在网络平台发布招聘信息，吸引即将毕业的大学生报名。

多位接受记者采访的高校毕业生说，他们在这些网络平台报名后，还没开始实习，甚至连公司在哪都不知道，就被要求交纳各种费用，一旦交了费就再也联系不上该公司了。

即将从北京某大学毕业的高苏（化名）在网络招聘平台投递了多份简历，希望找到一份心仪的工作。一家声称招聘“××企业导购员”的第三方公司向她抛来了“橄榄枝”。高苏按照对方的要求填写了报名表，很快便收到了面试时间和地点。

高苏告诉记者，面试地点在北京市朝阳区北苑路北附近一座写字楼内，出电梯没几步就是一间没有公司名称的玻璃墙办公室，办公室里有四五名员工在忙碌。

面试前，高苏忐忑不安：自己没有相关工作经验，而且也只是想找份工作过渡下。没想到，面试结束后，该公司的面试官当场宣布她被录用，回去等待排班即可，但需要现场交纳300元用作员工服押金。

起初高苏有所怀疑，可旁边一位“刚刚结束面试”的学生向她出示了自己的付款截图，并称也是来应聘导购员的。高苏就稀里糊涂交了押金。

后来，高苏多次询问对方何时能上班，均被对方以各种说词推延。高苏感觉被骗，要求退还押金，对方答应季度结束后结算，可没过几天，高苏发现已被对方拉黑。她向网络招聘平台举报投诉，也迟迟没有得到回复。

在网络招聘中，“付费内推”也是一种常见的套路。一位长期致力于揭露“付费内推”套路的博主告诉记者，“付费内推”分为两种操作模式：一种是机构将大学生的简历以“广撒网”形式投递出去，一旦学生获得面试、实习机会，机构便宣称是“内推”的功劳；另一种是要求学生花钱买“内推”，往往学生交钱后才发现得到的岗位是不签订任何协议合同、不发放任何薪酬的“小黑工”。

来自四川成都的大学生刘敏（化名）就中了计。刘敏通过社交平台得知某网络培训机构提供“考证+实习+工作”服务，便向客服人员咨询具体事宜。客服反复向刘敏兜售“考证课+付费内推”打包套餐，总计4万余元，并保证刘敏有无限次内推机会，至少一次被保送面试，并且实习机构涵盖市面上所有金融机构。

为了尽快找到工作，刘敏没多想便交了报名费。购买完课程后，培训机构根据刘敏的职业规划，为其提供了几个内推实习的机会。可刘敏发现，这些实习单位都是小型券商业务部，根本不符合自己的职业规划，并且实习内容主要是打印、递送文件，无法接触专业内容，于是拒绝了这些实习安排。

对于原本的实习、内推承诺，培训机构一而再再而三地推脱，让刘敏耐心等待。前不久，刘敏再次上门讨要说法时发现，线下授课点已人去楼空，对方再也联系不上了。

走上维权路后，刘敏才发现，被这家培训机构坑了的有六七十人。记者在一第三方投诉平台看到，平台30天内共收到112条针对该培训机构的投诉，这些投诉的主体多为在校大学生，涉诉金额从4万元到12万元不等，投诉状态均是“处理中”。

“企业或职业中介机构不得提供虚假招聘信息，发布虚假招聘广告，违反者将受到行政处罚。并且职业中介机构必须取得行政许可，否则提供职业中介服务的行为属于违法行为。”泰和泰（重庆）律师事务所高级合伙人朱杰说。

轻则侵权重则犯罪

加强监管实名登记

身陷网络招聘陷阱、损失钱财的大学生，或许还算是“幸运”的，一些大学生在网络招聘中，本想轻轻松松日入千元，殊不知，他们正一步步被不法分子利用，走上违法犯罪的道路。

据公开报道，即将毕业的江苏扬州大学生王海前段时间找到一份清闲的“高薪工作”——只需每天工作几小时，月入超万元。按照对方要求，王海办理了多张银行卡，每次工作就是通过手机转账、ATM机取钱。3天时间，他的银行流水金额就达100多万元，同时也获得了近3000元的报酬。

直到江苏扬州广陵警方找上门，王海才意识到自己已触碰法律的红线。目前，相关涉案人员因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被移送检察机关。

无独有偶，就读于安徽某职业学校的张林，被高报酬所吸引，加入“跑分赚钱”的队伍——提供其名下银行卡，配合对方进行资金流转，提供的银行卡数量越多，获得的报酬越多。一番操作，张林就得到3600元“劳务费”。最终，鉴于张林系院校在读生、初犯、偶犯，认罪认罚，法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处其有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金1.1万元。

对于上述种种招聘培训陷阱，朱杰分析说，大学生权益受到了侵害，招聘机构、培训机构至少没有履行合同，违反民法典，应当作出赔偿。若机构以非法占有为目的，谎称提供培训、考证、介绍工作、接收实习等，实际上并没有提供相应服务，而骗取大学生钱财，则涉嫌诈骗、触犯了刑法。

在朱杰看来，要净化网络招聘、培训市场，保障高校毕业生权益，首先要整治虚假广告，建议平台的运营商严格审查广告发布者的主体资格，涉及招聘、培训的必须实名登记；对培训类、招聘类机构纳入信用体系，让失信者寸步难行；市场监管部门要加强监管，对违法者加大行政处罚力度。“此外，大学生出校门前，学校应组织开展法治宣传，强化学生的反诈意识。”

中国人民大学法学院教授刘俊海分析指出，网上大量招聘培训陷阱的存在，说明监管有漏洞、有盲区，要针对网络平台和大量培训招聘机构，打造多部门协同的监管机制，构建24小时全天候、360度全方位、跨市场、跨地域、跨部门、跨产业信息共享的执法监管合作机制，净化市场。

刘俊海也提醒大学生，求职时要提高警惕，在应聘环节就开始收钱的大多是诈骗行为，要注重保留证据，发现问题及时向行政主管部门投诉或向公安机关报案。（记者 韩丹东）

(责编：曹淼、李源)