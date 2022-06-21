原标题：中建科工联合华为数字能源，共赢低碳智能新时代

6月17日，中建科工集团有限公司（以下简称“中建科工”）与华为数字能源技术有限公司（以下简称“华为数字能源”）在深圳举行题为“开放合作，优势互补，共赢低碳智能新时代”战略合作签约仪式。中建科工党委书记、董事长王宏，华为公司高级副总裁、数据中心能源军团CEO杨友桂代表双方签约。

近年来，中建科工与华为数字能源在数据中心领域，进行了良好合作，并取得显著成效。为进一步深化合作，双方决定在数据中心、低碳建筑和智能电动等场景，开展市场、技术、生态等多层次多维度全面合作，共同加速社会发展的低碳化和智能化进程。

在数据中心领域，全面升级现有合作级别。技术开发上，共同打造具有核心竞争力的产品和服务解决方案。商业拓展上，双方强强联合，共同推动全球数据中心产业发展。

在低碳建筑领域，发挥双方在工程建设与解决方案的优势，携手打造标杆样板工程。共同研发光储直柔等综合能源管理技术，打造有市场竞争力的源、网、荷、储的模块化综合能源管理解决方案。

在智能电动领域，将发挥双方优势共同开发面向市场领先的智能充电产品和解决方案，驱动充电网络产业全面升级。

中建科工集团董事长王宏表示，“数字化”和“绿色化”正在深刻改变着人类社会，并越来越成为推动经济社会发展的核心驱动力。华为数字能源是数字能源产品与解决方案提供商，在数字技术和电力电子技术领域有丰富的实践经验。中建科工积极践行国家“双碳”战略，在绿色建筑领域有着深厚的技术积累，与华为数字能源战略合作，将实现双方的优势充分互补，支撑并建设标杆性的绿色数据中心、低碳建筑和智慧充电场站项目，不断推动各行业的绿色化、智能化高质量发展。

华为数据中心能源军团CEO杨友桂表示，面向未来三十年，低碳化、数字化、智能化已经成为一个不变的基调，因为这样一个伟大的变革给整个社会带来了很多产业升级迭代的机遇和挑战。中建科工作为钢结构产业集团，在绿色建筑方面实力遥遥领先，我们在数据中心建设合作上成果丰硕，此次战略签约是双方关系的全面升级，通过市场、技术和生态的全面合作，共同打造绿色标杆项目和有竞争力的解决方案。中建科工与华为数字能源的战略合作，是有场景、有模式、有产业、有产品、有项目的全方位联合，相信必将迎来无限广阔的发展前景。

中建科工与华为数字能源将通过构建共生、共享战略伙伴关系，助力城市生活更美好，共赢低碳智能新时代。

(责编：曹淼、李源)