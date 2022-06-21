人民网记者 夏晓伦

有小伙伴遇到困境时，其他成员会纷纷化身为“人生导师”给予开导和安慰；成员之间还会在实际生活和工作中伸出援手，帮小伙伴介绍工作，给创业的成员共享项目资源……当前，在一些社交平台的圈子里，这样的正能量并不少见。

“90后”的刘丽丽就是在这样的圈子里收获了许多真诚的朋友。由于日常的工作和生活比较单一，她抱着试一试的态度加入了爱聊平台的“晴天府”家族。平台的实名认证等措施，让她能够放心的融入进去，随着交流交往的加深，刘丽丽和成员彼此之间互相熟悉了起来，这让她体会到了除现实生活外的“第二个家”的感受。

刘丽丽告诉记者，平台帮助她扩大了社交范围，有效拓展了现实中因工作、生活等原因导致的狭窄交际圈。对此，有关业内人士分析认为，相比于线下相识，借助网络相连接的他们，能更好地接纳移动化、碎片化、节点化的沟通方式，更好地利用闲暇时间与对方交流。

可以看出，随着新一代信息技术的不断发展，线下生活与线上生活越来越融通，当代人拓展社交的需求和意愿也在不断增加。相关统计数据显示，国内市场共有252万款APP，其中社交通讯类APP数量达21.1万款，占比8.37%，社交平台日益成为老百姓生活的必备工具。

日前，由社交平台爱聊与中山大学联合发布了《普通中国人社交生活和脱单报告》（以下简称《报告》），课题负责人、中国新闻史学会应用新闻传播分会会长张志安教授向记者介绍了网络社交的几点趋势：线上线下的深度融合趋势致使数字生活成为普通人生活的常态；线上交友的观念在互联网“去中心化”和“去权威化”的加持下被更多青年人接受；网络的连接属性在社交软件中充分体现，数字技术赋能日常生活，让现实社会中的“弱连接”关系有更多转化为“强连接”关系的可能性。

对于平台而言，运营模式的创新、数字技术的赋能，都为高质量的网络社交提供了保障。以爱聊为例，去中心化的平台设计，算法平权的推行，弱化颜值的优先度，都给予了用户平等的展示与匹配机制，让用户在数字世界里还原现实中人与人的链接形式，通过分享生活点滴和情感在互动中获得关注。

实际上，网络社交最不能忽视的则是安全问题，通过诸多平台的实践可以看出，数字技术不仅可以在网络社交的便利性和场景应用方面赋能，还在网络安全上提供了保障。据了解，爱聊通过AI智能学习提供AI安全与内容合规接口，自动鉴别高风险用户和高危动作，例如欺诈、色情等行为，会对违规账号进行冻结。

对此，中国社会心理学会文化心理学专委会秘书长、武汉大学哲学学院心理系谢天副教授说，《报告》展示出当下年轻人通过科技赋能发展出的新型人际交往模式，“这项紧追时代潮流的研究不仅丰富了我们对交往模式变迁的理解，也为相关政策制定与平台安全管理提供了一手资料”。

有专家表示，面对日益增长的社交需求，互联网黑灰产现象依旧严峻，社交平台要对违规行为实行零容忍，同时提高自身打击黑灰产的硬实力。此外，还需要监管机构、网络用户等多方面共同努力，与平台一起携手推进。

“随着用户越来越多，圈层群体构成也愈加多元丰富，我们将借助更多的科技创新技术，引导和融合各圈层群体、不同的文化调性，经由真诚氛围的打造、去中心化普惠流量的供给、大数据精准的匹配等方式，让现实社会中的‘弱连接’关系转化为‘强连接’关系。”爱聊科技联合创始人杨锦程表示。（应受访者要求，文中刘丽丽为化名）

(责编：王震、高雷)