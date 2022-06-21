【就业问题建议征集②】“促进高校毕业生基层就业，我有几点建议”
2022年06月21日13:07 | 来源：人民网
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“希望搭建权威可靠的线上招聘平台、增加基层就业岗位、为青年提供创业支持……”
“希望建立职业培训基地，让大学生增强实践经验更好就业。”
近日，人力资源和社会保障部就业促进司、人民网通过“领导留言板”开展“稳就业促就业 问题建议邀您提”征集活动（点击参与），面向用人单位、劳动者和社会各界，广泛征求稳就业促就业的相关问题与建议。其中，不少网友围绕促进高校毕业生就业积极建言。
网友留言精选
网友：建议多举措促进高校毕业生基层就业
为促进高校毕业生基层就业，我提出四点建议：一是建议由人社部门搭建统一的、经官方审核的线上就业平台，为大学生提供可靠的招聘信息；二是希望加大基层高素质人才的引入，为愿意回家乡工作的硕博人才提供岗位；三是对青年创业加大支持力度，发布创业项目，提供政策支持；四是激活大学生就业需求登记平台。将大学生推荐给有需要的企事业单位，平衡供需，发挥其作用。（点击查看留言详情）
网友：建议建立职业培训基地，增强毕业生实践能力
有些大学生在毕业应聘时会因专业不对口、缺乏经验等原因与喜欢的职业失之交臂。建议建立职业培训基地，引导大学生通过基地实践学习相关职业基础知识，让他们的就业之路更顺畅。（点击查看留言详情）
您在就业中遇到哪些问题，对于稳就业促就业有哪些建议，欢迎扫码留言。
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(责编：曹淼、李源)
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