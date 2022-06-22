人民网北京6月22日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局印发了《关于开展质量基础设施助力纾困中小微企业和个体工商户专项行动的通知》（以下简称《通知》）。

据了解，开展此次专项行动，是市场监管总局贯彻落实党中央、国务院关于统筹推进疫情防控和经济社会发展决策部署的具体举措，也是围绕稳增长稳市场主体保就业出台的“一揽子”质量政策。据悉，专项行动主要是通过国家质量基础设施的建设和应用，有机融合计量、标准化、认可、合格评定等要素，综合运用质量提升、登记注册、知识产权、药品监管等职能手段，降低中小微企业和个体工商户生产成本和交易成本，确保质量和安全。

《通知》明确了四个方面11项重点任务。要求深化质量基础设施“一站式”服务“惠百城助万企”活动，深入开展“计量服务中小企业行”活动，提升标准化服务水平，开展小微企业质量管理体系认证升级，优化检验检测技术服务。围绕推动产业链供应链质量联动提升，开展工业产品质量技术帮扶“提质强企”行动，推动先进质量理念、质量管理模式向产业链两端延伸，持续完善企业首席质量官制度，开展广告企业“大帮小”行动、特种设备质量提升行动、食品生产“千企万坊”帮扶行动。探索完善新型监管模式，完善产品安全沙盒监管制度，针对新产品新技术新模式适度包容审慎监管。推进企业信用风险分类管理，探索推行触发式监管。严厉打击和整治医用防疫物资领域的突出问题和违法违规行为，持续加强价格执法检查。提升企业登记注册、药品审评审批注册等办理时效，提高知识产权审查质量和审查效率，充分发挥各级小微企业、个体工商户、专业市场党建工作领导小组作用，了解和帮助解决实际困难。

《通知》强调，各省级市场监管部门要加强组织领导和统筹协调，充分发挥质量基础设施支撑中小微企业和个体工商户提质增效升级的作用，加强跟踪监测与分析，以实际行动和突出成效助力抗疫情、稳经济、促发展。为确保各项工作落到实处、取得实效，市场监管总局将适时宣传推广各地创新举措和经验做法，营造质量基础设施纾困中小微企业和个体工商户的良好氛围。

(责编：孙红丽、高雷)