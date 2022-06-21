杨维琼

为推进中央稳就业促就业相关政策落地见效，实现更加充分更高质量的就业，人力资源和社会保障部就业促进司、人民网通过“领导留言板”开展“稳就业促就业 问题建议邀您提”征集活动（点击参与），面向用人单位、劳动者和社会各界，广泛征求稳就业促就业的相关问题与建议。

6月11日，江苏苏州一位网友在人民网“领导留言板”反映，因江苏省公务员考试面试推迟，其已经与一家企业签订三方协议，担心毕业后和企业签订劳动合同会影响到江苏省公务员考试应届生身份的认定。

据了解，江苏省公务员考试面试原计划在2月26日、27日进行。2月17日，江苏省公务员局通知，因疫情影响，经研究决定推迟面试时间。此后，不少考生在人民网“领导留言板”咨询何时面试、应届生资格认定、在等待公务员考试面试过程中与用人单位签订三方协议有无妨碍等问题。

对上述考生的疑问，江苏省公务员局在人民网“领导留言板”上回复表示，根据《江苏省2022年度考试录用公务员报考指南》规定，面试前资格复审时普通高校应届毕业生需携带身份证、学生证、所在学校出具的《毕业生双向选择就业推荐表》或者《普通高校毕业生就业协议书》（指已与用人单位签约大学生）等，资格复审通过后可进入面试环节。

另一位留言考生小赫说，留言后很快接到江苏省公务员局工作人员的回访电话，“告诉我应届生身份认定以报名时间为准，后续事宜不影响身份认定。”

6月14日，江苏省公务员局再发公告，该省2022年度考试录用公务员面试定于7月9日至10日举行。“面试时间定了，资格复审时只要准备好材料就行，我可以放心准备面试了。”小赫说。

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稳就业促就业，人社部就业促进司、人民网邀您提问题谈建议

(责编：曹淼、李源)