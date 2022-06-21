一、背景及基本情况

内蒙古自治区兴安盟科右中旗位于科尔沁沙地北端，大部分地区土层较薄，土质极易沙化。过去粗放式的农牧业生产方式，使草牧场载畜量持续攀升，四季不间断放牧，草场难以得到休养生息，全旗草场不同程度退化、沙化，盐渍化达719万亩，占全旗总面积的三分之一，沙化土地611万亩，占全旗总国土面积的26%。可以说，制约科右中旗发展最大的瓶颈在生态，最大的出路也在生态。

中央宣传部（以下简称中宣部）定点帮扶科尔沁右翼中旗（以下简称科右中旗）以来，发挥组织协调优势，精心做好顶层设计。同时，突出宣传思想工作优势，认真谋划、充分调研、精准施策，和科右中旗共同谋划、部地对接、精准施策，使科右中旗巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作迈出坚实的步伐。

在中宣部的指导下，科右中旗坚持以生态优先、绿色发展为导向整体摆布产业规划布局，认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，立足“黄金肉牛带”“黄金玉米种植带”等自然资源禀赋，依托“一旗九乡五非遗”等历史人文优势，以生态承载力为评价体系，科学合理利用好自然资源，保护传承挖掘好历史文化遗产，一体做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。成功探索出适合本地实际的“生态修复+环境提升+文化赋能”的生态文明发展模式，让农牧民走出传统种养殖老路子，驶入新兴产业的快车道。

二、主要做法及成效

1.党建引领、扶智扶志，激发可持续内生动力

中宣部发挥职能优势，依托“学习强国”学习平台和旗新时代文明实践中心、融媒体中心，扶志扶智一体化推进。

实施新时代农牧民素质提升工程，深入开展生态文明教育，教育引导广大群众转变思想观念、转变生产方式、改变生活环境，积极拥护生态保护、积极参与生态建设。深入开展农村牧区人居环境整治三年行动，大力实施畜禽粪污整治和控肥控药控水控膜 “四控行动”，突出抓好厕所革命、垃圾污水治理、村容村貌提升三项重点工作，引导秸秆回收利用，广泛开展村屯绿化行动，倡导绿色低碳生产生活方式。

推动转变农牧区生产生活方式，将生态保护治理与发展绿色产业有机结合起来，着力实现环境与发展“双赢”。科右中旗资源丰富，但传统游牧放养和靠天吃饭的种植习惯保留较多。中宣部根据当地处于三个不同积温带实际，提出在中、南部开展“禁牧舍饲”、北部“轮牧补饲”的养殖方式。鼓励引导农牧民托管发展种植“粮改饲”玉米，加快品种改良，既改变了当地农牧民的传统种养殖观念，并进而促进了农牧民生活习惯的转变。在修复生态环境中，坚持遵循生态系统内在的机理和规律，以自然恢复为主的方针，下大力气狠抓以禁牧、禁垦、禁伐为主的“三禁”工作，坚决整治破坏森林、草牧场的突出问题。2017年以来，全旗草原综合植被盖度提高到63%，森林覆盖率提高到17.64%，沙化形势得到有效遏制，有沙天气较历年同期平均减少21天。

2.聚焦实业、完善链条，推动产业高质量发展

中宣部指导科右中旗以生态建设为基调，拓展延伸实体产业链条。充分夯实肉牛全产业链、推动产业衔接，补齐产业精深加工短板，坚持将肉牛产业作为巩固脱贫攻坚成果和实施乡村振兴战略的主导产业，全力推动包括繁育、改良、育肥、饲草、交易、加工在内的肉牛全产业链发展。高质量攻关畜牧育种问题。推广无公牛冷配技术，中农兴安国家级种公牛站项目完成肉牛改良人工配种7.5万头，西门塔尔良种繁育基地项目即将建成。积极提升肉牛交易区域影响力。鸿安牲畜交易市场项目2021年累计交易牛羊73万头只，交易额15.05亿元，策划举办中国肉牛交易大会，全国肉牛交易平台初步建成。推进建设现代化农牧业产业园。建筑面积3.76万平方米的牛舍改造工程即将完工；华阳屠宰加工冷链物流项目工程量已完成 75%，建成后可实现年屠宰分割肉羊100万只，肉牛10万头，带动地方就业180人。科右中旗被农业农村部公布为全国肉牛全产业链典型县。

扎实推进文旅融合发展，坚持项目化推进，注重协同办文化、办旅游，加强与头部文旅集团深度合作，重点打造一批核心景区，推动文旅融合品牌化发展。正式同华侨城北方集团签订资金拨付协议和景区委托管理协议；同景域驴妈妈集团、华侨城北方集团签订三方战略合作框架协议，同时积极同小猪民宿等文旅细分领域企业展开合作，围绕域内文旅资源，初步形成了“一区三线”全域旅游雏形。打造具有丰富文化内涵的文旅融合品牌。举办五角枫文旅产业论坛、疏林草原摄影交流研讨会、兴安盟科右中旗五角枫旅游节、草原休闲体育大会等赛事文旅体活动，提升科右中旗旅游知名度。科右中旗被文化和旅游部列入2021-2023年度“中国民间文化艺术之乡”名单。2021年全旗共吸引游客127万人次，实现旅游收入 6.68亿 元，与去年相比人数同比增加28%，收入增长26.7%，一大批农牧民因从事旅游服务业中获益，成为疫情防控常态化后经济发展的一大亮点。

3.突出优势、强化宣传，塑造有影响地方品牌

中宣部在塑造品牌形象上，围绕生态饭、牛文章、文旅经，结合地方发展定位和区位优势指导培育受群众青睐品牌。地方整体形象宣传，在央视三个频道播放中宣部支持拍摄的2部反映科右中旗生态建设和文化的旅游宣传片，协调央视制作纪录片并在《中国影像方志》栏目播出，协调中影集团拍摄VR宣传片，建立文旅媒体矩阵开展慢直播。生态品牌，抓好“兴安盟大米”标准体系试点项目，助力科右中旗销售“兴安盟”认证标识大米8041吨，总销售额突破5000万元。肉牛品牌，同亿利源合作联合育种并成果注册“鲁蒙黑牛”新品种，经全国肉牛协会等权威部门验收“鲁蒙黑牛”的牛肉达5A级标准。文旅品牌，举办中国兴安盟五角枫摄影大展；蒙古族刺绣（图什业图刺绣）被入选第五批国家级非物质文化遗产代表性项目，培育申报“蒙古族”刺绣地理标志商标。全面与华侨城集团、中青旅公司、中影集团等国内知名文旅企业在全旗旅游品牌建设上投资合作，推动“央企+民企+地方政府”深度合作共赢。积极促进文旅融合、发展乡村旅游，助力文旅项目品质提升。

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(责编：董童、李源)