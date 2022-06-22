央广网尖扎6月21日消息（记者 樊永涛）穿越青藏高原的漫漫旅程，黄河在此放缓了脚步，层峦叠嶂，碧水如镜。蜿蜒曲折、百转迂回的河道，只有在高空才能窥见它的全貌。

青海省黄南藏族自治州尖扎县，黄河把这里一分为二，西岸多山地，南边则是河谷坡地。尖扎便兼具了山水的灵秀，平原的肥沃和高原的雄浑。

在尖扎，黄河岸边还有别样的惊喜。两座“滨海村庄”遥相呼应，因为发展乡村旅游，颠覆了人们对高原村庄的认知——鳞次栉比的民居，木制栈道，白色的沙滩，碧绿的黄河水……

黄河岸边来玉村（央广网记者 樊永涛 摄）

德吉和来玉，是两个坐落在黄河岸边的“年轻村庄”。它们都是尖扎县易地搬迁集中安置点之一，并依托依山傍黄河的独特优势，开发旅游。年轻的村庄，都渴望搭乘旅游产业快车抵达现实的幸福。

最近几天，48岁的来玉村民格洛在为自家农家乐起什么名字而发愁。在外漂泊了大半辈子，能在家门口赚钱，这种日子，他以前想都不敢想。

“一方水土养不起一方人”说的就是未搬迁前的来玉村，“水比奶贵”，这在格洛看来并不是夸张地形容。地处浅脑山区，吃水、行路、上学、就医等四难问题突出，2018年以来，尖扎县实施了易地搬迁工程。

航拍来玉村（央广网记者 樊永涛 摄）

易地搬迁绝不是一搬了之，更要搬得出、稳得住、能致富。目前，通过后续一系列产业发展，尖扎县树立起了青海涉藏地区乡村振兴典型样板。

在格洛的回忆中，山上的岁月，过得比较艰难。一年只有夏季的3个月才能出去打工，其余时间要照看家中的牛羊，每年也只有6000元左右的收入。

格洛和他孙女（央广网记者 樊永涛 摄）

搬到了黄河岸边，交通便利，用格洛的话来讲，“想什么时候去，就什么时候去。”今年5月，格洛的农家乐刚刚装修好，开业在即。

不仅是格洛，在来玉村，越来越多的村民当起了老板。当地通过招商引资，以“政府+企业”的模式，建设具藏式和江南风格各异的民居，发展民宿产业。

“我们把来玉村打造成为‘青海黄河民宿第一村’，从而形成‘多业共生、多轮驱动’后续五大特色产业，即旅游业、光伏产业、民宿产业、采摘业、服装加工厂。”尖扎县乡村振兴局局长杨吉加说，通过建立健全利益联结机制，为群众提供近100个就业岗位，从而实现群众就地就业增收致富的目标。

一方水土不仅要养一方人，更要保障“一江清水向东流”。

扎玛当流域地区（央广网记者 樊永涛 摄）

来玉对岸，有一处名为扎玛当的流域地区。曾经，不动声色的风光之下，掩藏着严酷的生存考验。颜色鲜艳的黄土层，极其贫瘠，就像剧毒的砒霜，只有生命力最旺盛的野草，才能在这里生长。

现在，扎玛当流域内起伏的丘陵、沟壑、荒山都因为水土保持综合治理披上了绿装。在协同推进黄河流域生态保护与高质量发展中，尖扎县走出了独具特色的绿色发展之路。

在尖扎县水土保持站站长角加才让看来，让扎玛当变绿起初是一件不可能完成的事。“过去，年年种树不见绿，年年造林不见林。”角加才让说，从2019年至今，通过坡耕地改梯田建设、水平阶整地和种草植树，构建了层层设防、节节拦蓄的水土保持综合防治体系，方才控制了这里严重的水土流失。

治理仅仅是第一步。角加才让介绍，控制14平方公里的水土流失后，2021年，经过“改造”后的扎玛当焕发出了新的生机，桃子、苹果等经济林“点绿成金”，既做到了“春赏花秋结果”，又增加了牧民收入。

“项目区共有200人脱贫户受益，人均产值增加了1713.7元。”角加才让说。

在小流域综合治理中，当地把传统的“山顶戴帽子、山间缠腰带、山脚穿靴子”和创新种植经济林相结合，既做到了有效防止水土流失，又为当地群众增收开拓了“新路子”。

一条青色动脉，在大地上流淌，面朝黄河，一江清水向东流。

在尖扎，所有的故事，才刚刚开始。

(责编：杨曦、初梓瑞)