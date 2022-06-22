因一条河，浏阳名传天下。“江海狂澜尽东倒，却输浏水尚能西。”发源于大围山麓，九曲的浏阳河从浏阳西区闯出，奔涌汇入湘江，滋养着浏阳人。

居住在浏阳，小孩读书实现就近上学，医院看病不再一床难求，坐公交出行实现城乡一体化，小区提质提档，“像是搬进了一个新家”……身边触手可及的改变，就是一份让居民感到温暖的答卷。

非遗研学项目增加了村民的收入

高坪镇太坪村是浏阳主要的夏布生产基地。上世纪八九十年代，是浏阳夏布生产的繁盛时期，当时高坪夏布生产量占浏阳的90%以上，且多出口日本、韩国等地。

随着现代东方美学的兴起，夏布因其质朴天然的特性逐渐在国内受到关注。当前，浏阳夏布已形成了成熟的“中心+企业+农户”的产业链条，创造了通过创意产业拯救非物质文化遗产的范本。集里街道也利用浏阳夏布文创中心，提供社会实践的阵地，让更多学生对传统手工文化产生浓厚兴趣。

上洪村道官冲组地处湖南最东面，位于湘赣交界的大围山深处，村民多为客家人。虽然这里客家风情浓郁，客家文化底蕴深厚，但由于地理位置偏僻，许多村民搬出大山，上洪村道官冲一度成为一个被外界遗忘的“空心村”，曾经的手艺与民俗也日渐衰落。

不过，从2017年开始，这个“空心村”因为非遗而发生蜕变——当年，央视年度法治人物、文化志愿者李锋扎根于此，投身当地的非遗挖掘和保护工作，在他和多方共同的努力下，道官冲不仅成功申报了3项非遗，而且引进了企业打造中国非遗生态村。

李锋的到来给道官冲带来了前所未有的人气，根据他多年从事非遗保护的经验，在有关部门的帮助下，上洪村构想并实践了一套非遗保护利用的“道官冲模式”，从此乡村面貌焕然一新。

“‘道官冲模式’分为五个环节，首先是建设传习所、培育传承人，其次是打造一个博物空间，接下来是开展研学项目，再是与高校开展产学研合作，最后是反哺闲散劳动力实现产业振兴。”李锋曾在接受媒体采访时谈及“道官冲模式”的规划，“目前已实现前三个环节，村民能够通过门票分成、入股分红、游客购物、出租闲置房屋等方式获取收益。”

截至目前，浏阳有国家级非遗项目3个、省级非遗项目4个、长沙市级非遗项目23个、浏阳市级非遗项目61个。近年来，浏阳高度重视非遗的保护和传承工作，出台《非物质文化遗产保护传承十条》，积极探索“非遗+”，建立和发展具有地域性特色的非遗文化产业集群，在守正、创新、融合里找到非遗新生的密码。

乡镇医院有着强大“逆吸”能力

医疗服务水平是一个地方民生幸福指数的重要指标，作为国家公立医院综合改革示范县（市）、国家卫生城市、国务院公立医院综合改革成效明显县（市），浏阳市域内就诊率一直稳定在96%以上，社港、龙伏、大瑶、文家市，一大批乡镇明星医院在湘赣边区域声名远播。2021年，浏阳乡镇医院总诊疗人次达到367万人次。其中，诊疗人次达到10万人次的乡镇卫生院有10个。

浏阳市骨伤科医院、集里医院两家乡镇医院以其超强的患者吸引力，一反城市大医院的“虹吸效应”，凭硬核的医疗服务水平从大医院“抢”病人、“抢”医生。2021年，浏阳市骨伤科医院诊疗人次达到33万，浏阳市集里医院诊疗人次达到53.8万人次。远道而来、络绎不绝的病患，持续展示着“超级乡镇医院”的强大“逆吸”能力。

但无论环顾当下还是放眼未来，围绕“床位”，浏阳还有许多问题待解决。为此，2021年，浏阳将“改善医疗卫生基础设施”纳入十件重点民生实事，并列出了具体计划，其中就包括建成集里医院门诊综合大楼并投入使用，完成中医医院危急重症大楼、骨伤科医院医养教研综合项目部分主体框架建设，启动妇幼保健院、张坊镇卫生院、洞阳镇卫生院整体搬迁建设项目等。

除了病有所医，就学方便也是百姓高品质生活的一种体现。学位问题是居民关注度最高的问题之一。位于关口街道水佳片区的泰安小学项目建设如火如荼，目前，项目综合楼主体正在进行三楼楼面施工，教学楼二层施工已接近尾声，其他建设也同步推进中。

除了泰安小学外，今年，浏阳还将完成关口中学综合楼、禧和小学教学楼、金阳麓山小学等3所学校项目建设；启动大塘冲小学等4所学校新建项目，建成标准化寄宿制学校15所，优化提质乡村小规模学校7所，新增义务教育学位4600个。

在学前教育公益普惠化方面，今年浏阳将继续推进实施“十四五”学前教育发展提升行动计划，新建公办幼儿园4所，确保公办园占比达56%以上，增加公办园位1350个，不断推动义务教育优质均衡和城乡一体化发展。

近三年共改造老旧小区115个11629户

民生总在细微处，看病就学是民生大事，日常的衣食起居里同样藏着“大民生”。

浏阳“十大民生实事项目”中，除了医疗和教育相关项目外，还包括第四水厂建设项目、美丽宜居村庄建设项目、城市品质提升项目、生活垃圾焚烧发电项目、农田水利及高标准农田建设项目、城区雨污分流项目等。一大批群众关心关注的热点民生项目持续推进。触手可及的变化还不仅如此，深受浏阳人民喜爱的西湖山城市市民公园，也完成了“华丽蜕变”。全新的游步道和景观平台，给市民创造了一个更安全、更美观、更舒适的休闲健身场所。

数据显示，在过去的五年里，浏阳新增城市停车位5.5万余个、公共厕所24座，完成农村改厕17万座，新人民医院、博物馆、图书馆等一批重大民生项目投入使用，城市功能日趋完善，民生福祉不断增强。近三年，浏阳共改造老旧小区115个11629户，2020年被省住建厅评为城镇老旧小区改造工作突出单位。

民之所望，施政所向，民生实事的分量越重，百姓的幸福指数就越高。近年来，浏阳市委、市政府牢固树立人民至上理念，在为民服务中践行初心和使命，坚持把七成以上财力投向民生领域，一大批民生项目集中铺排，推动了交通、教育、卫生、文体等事业全面进步，交出了一份温暖实在的民生答卷。

(责编：杨曦、初梓瑞)