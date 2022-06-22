原标题：京东618累计下单金额超3793亿元 26个店铺成交金额突破10亿元

从6月17日晚8点开始，进入到巅峰28小时的北京大兴京东“亚洲一号”，平均每17秒钟就有一辆货车进出园区，高峰期每2秒钟就要驶出一辆。

此时，远在1300多公里外的浙江义乌，在京东618期间投入使用的京东“亚洲一号”正在高效运转，每天的分拣处理能力最大超过100万件。如今在拥有三座“亚洲一号”的浙江省，每年家庭使用的约六成食用油和笔记本电脑都是从京东物流仓群发出。

2022年的京东618更加不同以往。京东618，实现了累计下单金额超3793亿元，京东与合作伙伴共同撑起千行百业重振经济、恢复增长的信心。26个店铺的下单金额突破10亿元，新品销售件数占比同比增长超20%，30多个趋势品类成交额同比增长超10倍，消费者购买了超过4200万件“青绿计划”绿色低碳商品；京东小时购、京东到家携手超15万线下实体门店，京东小时购下单用户数同比增长超4倍，京东联合15个地方政府累计发放总规模超7亿元的消费券。

在数据的背后，“最美人间烟火气”才是京东618最好打开方式，因为疫情，有些消费者的生活空间和圈子一度小了，这也让他们开始花心思给生活充点儿“电”，带动了3C、家电、数码等品类的增长，家庭娱乐场景相关设备销售火爆。

承载着消费者“柴米油盐、吃喝用玩”生活所需的京东超市，全力确保九大品类的优质产品供应，满足一站购齐的品质生活体验。疫情防控常态化下，家庭常备药需求逐渐走高，越来越多用户选择主动式健康管理服务。

作为今年京东推出的全新时尚生活精选集合业态，京东新百货在过去18天已经有531个品类成交额同比增长100%，9707个品牌成交额同比增长100%，京东居家线下门店成交额同比增长4倍。

“线上购、线下享”的体验带动线下实体零售服务业焕发生机。西安京东MALL、京东电器超级体验店、京东电脑数码专卖店到店客流量大幅增长；京东京车会机油保养订单量和美容清洗类养车服务套餐订单量同比大幅增长。

支撑起旺盛消费热潮的是“有责任的供应链”。“有责任的供应链”既是提升消费体验的第一选择，也是关键时刻信赖的代名词；借助“有责任的供应链”，京东有效助力企业商家降本增效，始终做好他们稳定发展的合作伙伴；同时，“有责任的供应链”也已经成为经济发展、保障民生的有力抓手。

在京东零售CEO辛利军看来，今年的京东618意义更加重大，因为我们正迎来“供应链价值元年”，将是供应链的价值被更广泛、更深入认知的一年，也是相关企业供应链能力受到极端考验的一年，更是供应链产业迎来重要成长机遇的一年。

(责编：董童、李源)