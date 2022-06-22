新华社太原6月21日电 中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰20日至21日赴山西省太原市、晋中市调研高校毕业生就业工作，到太原理工大学、山西大学、晋中学院、潞安化工机械集团有限公司、太原钢铁（集团）有限公司，考察毕业生就业指导服务、促进就业政策落实、生涯规划教育、校园招聘等情况，听取高校和企业负责人、教师和毕业生代表的意见建议，并召开有关部门和部分省市、高校负责同志座谈会。她指出，党的十八大以来，习近平总书记高度重视高校毕业生就业工作，多次作出重要指示批示。今年高校毕业生历年最多、达1076万人，为做好今年高校毕业生就业工作，有关部门专门出台了工作方案，千方百计开拓市场化就业渠道，挖掘政策性岗位潜力，加快各类招考工作进度，支持创新创业带动就业，推动毕业生更加充分更高质量就业。各级党委和政府要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实党中央、国务院决策部署，抢抓毕业生离校前的关键期，成立工作专班，健全工作机制，优化就业指导服务，确保大部分高校毕业生在离校前后落实就业去向，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

孙春兰强调，当前全国疫情形势持续向好，为促进毕业生就业创造了有利条件。各地要加快考试招录进度，使更多毕业生尽早落实去向。连续7天社会面没有新发疫情的城市要正常开展校园招聘活动，积极为用人单位进校招聘、毕业生出校求职提供便利。要把脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及有残疾的、较长时间未就业的毕业生作为重点帮扶对象，摸清底数、“一人一档”、“一生一策”，加强针对性的就业服务。高校要将就业指导融入课程设置，加强思想政治工作，引导学生树立正确的职业观、就业观、价值观，找准自我定位，积极选择职业和工作岗位，同时强化素质教育，优化学科专业设置，提升人才培养质量，增强与经济社会发展的匹配度。

《 人民日报 》（ 2022年06月22日 02 版）

(责编：曹淼、李源)