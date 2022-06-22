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未就业高校毕业生求职登记小程序开通

2022年06月22日08:05 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月21日电　（记者李心萍）为拓宽未就业高校毕业生求职登记渠道，提供不断线就业服务，近日，人力资源和社会保障部开通2022届未就业高校毕业生求职登记小程序入口，搭建方便快捷的就业服务对接平台。

　　据介绍，求职登记小程序在高校毕业生就业服务平台、中国公共招聘网、就业在线、电子社保卡设有登记入口，同时支持通过微信、支付宝等APP扫描二维码进行登记。2022届未就业高校毕业生、往届未就业毕业生可通过上述渠道，在线登记个人情况、求职意向和就业服务需求。公共就业人才服务机构将与登记毕业生进行联系，根据需求提供有针对性的就业服务。

　　《 人民日报 》（ 2022年06月22日 16 版）

(责编：曹淼、李源)

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