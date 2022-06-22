原标题：当前就业形势怎么看？

我国是一个人口众多的发展中国家，也是劳动力资源最丰富的国家，解决就业问题是一项长期的重大战略任务。

当前和今后一个时期，劳动力供求矛盾仍然突出，国际环境复杂多变，国内经济社会发展也面临一些新情况新问题，我国就业形势依然严峻，任务十分艰巨。

从总量看，就业压力长期存在

2010年，我国16—59岁劳动年龄人口达到峰值9.2亿人后开始下降，但这种减少只是高位上的放缓，并且由于受教育等因素影响，劳动年龄人口进入劳动力市场的时间相对滞后。2021年末，我国劳动年龄人口仍然接近9亿人。从今年看，需在城镇就业的新成长劳动力近1600万人，加上近千万城镇登记失业人员，就业总量压力依然较大。

从结构看，供需匹配矛盾日益突出

结构性就业矛盾将成为就业领域的主要矛盾，突出表现为招工难与就业难“两难”并存。一方面，企业招工难问题突出，服务员、生产操作工等一线普工常年短缺，技能人才的求人倍率一直保持在1.5以上，高技能人才的求人倍率甚至达到2.5以上。另一方面，部分劳动者知识技能不能适应现代产业发展变化，求职和就业难度加大。

从重点群体看，青年、大龄劳动者等重点群体就业面临难题

2022届高校毕业生首次突破千万，增量增幅均创新高，再加上留学回国人员和往届未就业毕业生，青年就业总量压力持续加大。与此同时，青年的求职择业观念发生一些新的变化，加剧了供求矛盾。部分大龄劳动者专业技能、创新能力还不能很好满足市场需要，就业也面临一些突出困难和问题。

从面临的环境看，不确定不稳定因素增多

新冠肺炎疫情仍在肆虐，世界经济复苏动力较弱，外部环境更趋严峻复杂，不可避免波及到我国经济社会发展，对就业带来较大影响。国内经济发展面临多年未见的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，部分行业企业用工需求减少，企业稳岗压力有所加大。特别是就业容量大的批发零售、住宿餐饮、交通旅游等行业复苏缓慢，恢复招聘需求还有一个过程。

但全面、辩证、长远地看，确保当前就业形势稳定也有很多积极因素。

我国发展仍然处于重要战略机遇期，经济稳中向好、长期向好的基本面没有变。

党中央、国务院高度重视就业问题，坚持经济发展就业导向，部署实施一系列促进就业的政策措施，促进经济增长和就业良性循环，为实现更加充分更高质量就业提供了根本保证。

我国已转向高质量发展阶段，新发展格局加快构建，为就业长期稳定创造了良好条件。

新一轮科技革命和产业变革深入发展，数字经济、“双创”加快发展，新型城镇化、乡村振兴孕育巨大发展潜力，新的就业增长点不断涌现。

劳动力市场协同性增强，劳动力整体受教育程度上升，社会性流动更加顺畅，为促进就业夯实了人力资源支撑。

只要充分发挥好这些积极因素，坚定不移办好自己的事情，就能在应对风险挑战中开创就业工作新局面。

(责编：曹淼、李源)