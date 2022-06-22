原标题：重庆出台新增近百万个岗位等系列措施保就业

近日，重庆市人力社保局、市经济信息委、市教委、市财政局等13个部门联合印发《关于进一步稳定和扩大就业若干政策措施的通知》（以下简称《通知》），从稳定市场主体就业岗位、促进重点群体充分就业、鼓励自主创业和灵活就业、兜牢规模性失业风险底线等5个方面，出台系列政策措施，促进市场主体减负稳岗扩就业、重点群体稳定就业，防范失业风险，确保全市就业局势总体稳定。

降低企业用工成本

在稳定市场主体就业岗位方面，《通知》明确，对吸纳应届高校毕业生稳定就业6个月以上的中小微企业，按规定给予2000元/人一次性吸纳就业补贴；对企业吸纳毕业年度高校毕业生稳定就业的，给予一次性扩岗补助；对企业吸纳登记失业离校2年内高校毕业生、脱贫人口等重点群体就业的，按规定减免税费和给予社保补贴；鼓励金融机构向符合条件的吸纳应届毕业生等重点群体就业的企业提供优惠利率贷款支持。

此外，我市将继续实施社会保险费降费率、社会保险缓缴、扩大失业保险稳岗返还政策范围等措施，切实减轻企业负担。

多渠道促进高校毕业生就业

为促进重点群体充分就业，《通知》明确，将多渠道促进高校毕业生就业，力争创造市场化就业岗位65万个左右，筹集各类政策性岗位资源达到34.1万个。

同时，为保持农民工就业稳定，建立返乡农民工数据监测和就业创业帮扶工作机制，每年择优认定一批市级特色劳务品牌并给予奖补；强化脱贫人口就业帮扶，劳务输出、帮扶车间吸纳、工程项目、返乡创业、公益岗位安置“五个一批”促进脱贫人口就业。

此外，我市还将加强困难人员兜底保障，延续实施失业补助金政策，将2022年1月1日至12月31日期间新发生的参保失业人员纳入保障范围；把符合条件的生活困难失业人员及时纳入临时救助、低保等兜底的保障范围。

开发1万个免费创业工位

如何鼓励自主创业和灵活就业？

《通知》要求，将鼓励有创业意愿、培训需求的创业者参加创业培训项目；落实一次性创业补贴、创业担保贷款贴息、返乡创业重点企业贴息等政策；10万元以下个人贷款可按规定免除反担保要求。

将搭建创业创新平台，推动市级创业孵化基地等载体提档升级，提供低成本创业场地和孵化服务；开发1万个免费创业工位；实施“渝创渝新”创业启航计划、加速计划和“优创优帮”创业扶持计划，对优质项目提供资助和跟踪扶持。

将支持多渠道灵活就业，开展从业人员职业伤害保障试点；2022年发展零工市场20家以上；落实灵活就业社保补贴。

促进公共服务提质增效

《通知》提出，要促进公共服务提质增效，首先要加大职业培训力度。

具体来讲，我市将继续把失业保险技能提升补贴申领条件放宽至“累计缴纳失业保险费满12个月及以上”，将领取失业保险金人员纳入失业保险技能提升补贴受益范围，政策执行期限至2022年12月31日。

同时，培育更加充分更高质量就业基地，建设街道（乡镇）、社区（村）公共就业服务载体；建设“一库四联盟”，利用大数据、智能化等技术手段分析劳动者就业、创业、培训需求，精准匹配岗位、培训、见习等就业创业服务资源。（记者 黄乔）

(责编：曹淼、李源)