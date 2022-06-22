原标题：金观平：把促进青年就业放在重要位置

国家统计局发布数据显示，5月份全国城镇调查失业率为5.9%，比上月下降0.2个百分点。在当前国际环境复杂多变、国内经济社会发展面临诸多挑战的背景下，5月份城镇调查失业率小幅下降，表明一系列稳岗保就业措施已经开始显效。当前，疫情对就业的不利影响还未完全消除，各方仍要以时不我待的紧迫感，推动各项政策再细化再落实，培育新的就业增长点，加强援企稳岗，促进青年就业。

今年《政府工作报告》提出“城镇新增就业1100万人以上”的目标，今年前5个月实现就业529万人。由于今年需要在城镇就业的劳动力数量较为庞大，加上近千万城镇登记失业人员，就业总体压力依然较大。

尤其需要看到的是，当前年轻人失业率偏高，主要原因有两方面：一是受疫情影响，企业生产经营困难，吸纳就业能力有所下降；二是年轻人求职倾向于稳定性强的岗位，加剧了供需矛盾。5月份，16岁至24岁年轻人的失业率为18.4%，比上月上升了0.2个百分点。今年我国高校毕业生达到1076万人，随着毕业季的到来，高校毕业生集中进入劳动力市场，可能会进一步加重就业压力。

面对这些复杂局面，要继续落实好稳定经济大盘各项措施，促进经济稳定恢复，增强就业吸纳能力。同时，加强援企稳岗，缓解企业暂时性困难，稳定就业岗位；做好职业技能培训，促进劳动力市场供求有序衔接。同时，积极推动产业升级发展，创造高质量就业岗位，为高校毕业生就业创造更加有利的条件。

解决年轻人的就业问题，关键在提供更多合适就业岗位。保住1.5亿户市场主体，就能稳住就业，保持我国经济的韧性。为此，应抓紧把已确定的退税减税降费、缓缴社保费、物流保通保畅、推动企业复工达产等政策举措落实到位；发挥好财政、货币等各项政策的帮扶作用，护航劳动密集型产业发展，尤其是帮助中小微企业缓解暂时遇到的困难，增添企业、个体工商户、灵活就业者等不同群体的信心，提升岗位供给能力；采取切实有效措施制止乱收费、乱摊派、乱罚款行为，完善整治涉企乱收费协同治理和联合惩戒机制，防止对服务业的各项助企纾困政策效果被“三乱”抵消，确保政策效果不打折扣。

促进青年群体就业，应多方拓展就业渠道，完善市场化就业政策措施，努力创造更多适合毕业生的岗位。想方设法为他们提供岗位锻炼、技能提升、激发创新潜力的机会，把就业服务从校园延伸到社会，简化就业手续，创造便利条件，增加岗位推送，募集见习岗位和城乡基层岗位，助力青年一代追求梦想、施展才华、建功立业。

我国已经进入高质量发展阶段，推动实现更加充分更高质量就业，需要系统性、全方位地制定和实施宏观政策和微观举措，促进经济增长和就业良性循环；需从数字经济、智能制造、新型城镇化、乡村振兴等领域开拓更多适合青年人的优质岗位，促进劳动力分配更加均衡；在社会保障、劳动保护、工资待遇、社会观念等各方面有效维护劳动者合法权益，实现包括青年在内的所有劳动者个人价值和家庭幸福，促进国家长远发展和社会和谐稳定。（金观平）

(责编：曹淼、李源)