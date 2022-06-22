原标题：就业见习，打开职场之门——百万就业见习岗位募集计划成效明显

1年，100万！

2022年3月，人社部等十部门再次启动百万就业见习岗位募集计划，实现一年募集百万个见习岗位的目标，让毕业生等青年“随申请、随上岗”。

为帮助高校毕业生等青年积累工作经验、增强实践能力，早在2009年，人社部首次组织实施三年百万就业见习计划，促进高校毕业生就业。2019年，人社部再次开展该计划，3年间共组织150万名未就业毕业生和失业青年参加。

当前高校毕业生等青年就业面临一些新的挑战。人社部门通过拓宽就业渠道、提供更多就业机会、助力企业发展，为高校毕业生搭建职业之桥。其中，见习制度成为稳定高校毕业生的一个重要制度选择。

稳就业，招招都是及时雨

好政策需要有连贯性和延续性，才能起到及时雨的作用。

家住河北省高碑店市的高玉冰毕业于武昌首义学院法学专业，她的就业打算是先到与法学相关的单位锻炼积累经验。4月份，高玉冰通过“未就业高校毕业生求职登记”微信小程序提交了自己的需求。保定市人社部门很快联系到她，先对她进行了就业指导，随后与专业对口单位取得联系。不到1个月时间，高玉冰就走上了见习岗位。

为有意愿参加就业见习的人员“定制岗位”，是河北保定的“一招鲜”。在全国，各地纷纷拿出自己的办法，完善就业见习政策、规范就业见习管理、扩大就业见习规模，让好政策发挥出促进高校毕业生等青年就业的积极作用。

黑龙江省明确优先安排返回生源地的高校毕业生、特困家庭高校毕业生参加见习。

安徽省明确凡是见习基地，留用见习人员比例不低于30％，强化见习基地率先落实责任，促进见习人员尽快实现就业。

山东省将见习对象扩大为离校3年内有见习意愿的高校毕业生和处于失业状态的16-24周岁青年，并将海外留学生和职业院校毕业生纳入见习计划。

不仅如此，各地人社部门还多渠道发布本地区见习单位目录和见习岗位清单，开展就业见习进园区、进社区、进市场，在各类招聘会、就业服务专项活动中推出见习岗位，运用大数据、云计算等技术手段精准推送岗位信息，吸引更多符合条件人员参加见习。

在中国劳动和社会保障科学研究院就业创业研究室副主任鲍春雷看来，计划有助于缓解高校毕业生集中大规模进入劳动力市场的总量压力，更能够通过促进人岗匹配来解决日益突出的就业结构性矛盾问题，是一项针对性准、实效性强的政策措施。

助企业，建立人才蓄水池

对于用人单位而言，就业见习的实施，直接为企业带来多方面好处。

“人社部门通过实施就业见习政策，引导不少有潜质的高校毕业生到基层，他们中很多好苗子来到我们医院，在这里逐步成长成才，成为地方医疗保障战线上的骨干力量。”对于就业见习，陕西省商洛市丹凤县江南医院负责人武双善的看法很有代表性。

“我们公司各层管理干部和员工都非常重视对见习生的培养。”安徽新诺精工股份有限公司相关负责人说，在职业规划方面，他们为见习员工提供定制培养计划，前6个月以部门为主导，实行车间轮岗实习，全面熟悉并掌握所在部门系统业务知识及工作流程，提升专业技能；之后公司安排外出交流培训，拓宽知识面；然后安排到具体部门项目中，使其具备独当一面的能力，“培养到期后，大部分就业见习人员都能够达到公司的用人要求。”

从西北到华东，就业见习成为企业延揽人才的一大手段。

“人社部门总是能提前谋划，根据我们季节性用工特点，协助我们解决后备用工问题。”地处河北省保定市的长城汽车股份有限公司的相关负责人说，通过简化认定程序，当地人社局采取随时申请、随时审核、随时公布、随时对接、随时上岗的工作流程，让有见习意愿并符合条件人员能够尽快上岗。2019-2021年，长城汽车安排就业见习上岗334人，“除因个人原因离职外，其余参与见习人员都与我们签订了正式劳动合同。”

“新冠肺炎疫情形势下，大多招聘会改为线上举办，这种形式好是好，但到岗率大打折扣，后备人员缺乏。”2021年9月，浙江海康生物制品有限责任公司看到“鹿城人社局”公众号发布的见习基地征集通知后，马上申请成为就业见习基地，“通过见习的方式，我们培养了一批愿意扎根在车间的稳定员工，有了一支后备队伍，减轻了岗位缺员压力。”

从制造业到高科技产业，企业在就业见习岗位上，不断培养着后备力量。

“通过就业见习，企业不仅能吸纳到符合需求的人才，还可以申领到政府的见习补贴，降低企业人才培养成本。”江苏恒神股份有限公司负责人有着同样的感受。

2022年，百万就业见习岗位募集计划明确推出三项支持政策，即资金补贴、税费减免、激励政策，三管齐下环环相扣，既解企业之难，又助社会公益，一招多赢。

搭桥梁，开通职场平坦路

今年是于欢腾在镇江默勒电器有限公司的第3个年头，如今他已经是该公司的工艺部经理。

“大学毕业前，我通过江苏镇江人社部门的就业见习来到公司，从这里开启了职业生涯。”于欢腾说，就业见习给了他积累专业基础知识、掌握集团产品要求、了解和融入公司的机会，是他从校园人到企业人转变的一个重要环节，“我现在也成了一名见习带教老师，我会把见习经验传授给新来的见习生，助他们明确定位、融入职场、尽快成才。”

正如于欢腾告诉记者的，就业见习是一次难得的人生机遇，它为高校毕业生等青年提供了一个展示自身能力素质的平台，帮助高校毕业生更快与社会接轨，实现学生到社会人身份的转变。

2020年6月，大学毕业后的陈熠宁一直在为找工作而发愁，“偶然间我看到北京‘西城人社’微信公众号推送的就业见习政策，觉得比较新颖，就进行了注册申请。”

由于大学学的计算机专业，陈熠宁最终选择了北京市中咨律师事务所网络管理员这一岗位。陈熠宁告诉记者，见习单位专门为他安排了一位师父，让他能够尽快掌握工作技能，“在师父的指导下，短短3个月时间我基本就能独当一面了。”2020年10月，陈熠宁与中咨律师事务所签订了正式劳动合同。

就业见习可以帮助青年就业群体提升技能素质、改善工作态度、提升人岗匹配度，成为高校毕业生能力提升的“孵化器”，实现校园与职场的顺畅衔接。

在采访中，有不少参加就业见习的人员表示，见习单位发放的基本生活费、办理人身意外伤害保险等措施，缓解了他们求职路上“空窗期”的生活压力。

“签订就业见习合同后，让我有了一定的基本生活补贴，虽然不多，但在经济上和精神上都减轻了我的压力。”

“每个月的见习生活补贴、公司给购买的人身意外伤害保险，让我感到踏实。”

就业见习这项立足“社会大学”的培养制度，给企业更充分的选择，给高校毕业生更充足的准备。见习，为用工双方带来更好的选择和更多的发展可能。（赵为）

(责编：曹淼、李源)