本报上海6月22日电 （记者沈文敏）22日，上海市服务企业联席会议办公室在中小微企业助企纾困政策新闻通气会上透露，上海5月底公布加快经济恢复和重振行动方案“50条”以来，方案中约90%的事项已出台配套细则或建立工作机制，各相关部门制定出台本领域实施细则130余项，各区发布区域性政策30个。

在全力助企纾困方面，“缓免减退补”各项政策细则加快落地，“50条”叠加3月出台的“21条”政策，合计全年将为市场主体减负3000亿元以上。其中，实施增值税留抵退税一项，4月1日至5月31日已覆盖6.2万户纳税人，新增退税金额466.4亿元，保障了企业现金流的接续，为企业复工复产、防疫保供提供了资金支持。

在金融纾困方面，多家商业银行和政策性银行推出助企纾困专项贷款，累计额度超过5000亿元。上海市融资担保中心扩大无还本续贷覆盖面，推广“批次担保”模式，业务受理、审批、放贷加力提速，执行低担保费率政策，1至5月担保贷款总量近300亿元，同比增长36.9%。

按照“应免尽免、应免快免”原则，上海国有企业加快为小微企业和个体工商户减免房租，惠及企业9.2万户，平均减免10万至15万元。承租上海国有企业房屋的小微企业和个体工商户，无需提供受疫情影响的证明材料，凭租赁合同等必要材料，可免除2022年6个月租金，其中租期不满一年的按比例免租。目前，大多数小微企业和个体工商户采用暂缓交租或线上办理等方式，已基本享受到政策优惠。

《 人民日报 》（ 2022年06月23日 11 版）

(责编：白宇、胡永秋)