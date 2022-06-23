本报北京6月22日电 （记者王昊男）日前，北京市政府办公厅正式印发《关于实施“三大工程”进一步支持和服务高新技术企业发展的若干措施》。提出通过实施“三大工程”、支持创新要素向企业集聚、健全工作机制等三方面17条措施，打造全生命周期服务体系，助推高新技术企业发展。

在支持创新要素向企业集聚方面，《若干措施》从技术、资本、人才、市场和空间等方面提出5条具体措施，支持企业做大做强。加大对企业技术创新支持力度，引导企业加大研发投入、加强创新资源的共享共用、支持承接科技成果转化落地；加强对企业的融资服务，支持金融机构开发专项信贷产品、加强与政府引导基金联动、支持登陆北交所；强化企业人才服务保障，加强紧缺及关键专业人才引进、畅通企业人才招聘渠道、校企联合培养急需产业人才等。

北京市科委、中关村管委会副主任张宇蕾介绍，2021年，北京市高新技术企业保有量2.76万家，在全国各城市中居首位，根据高新技术企业年报数据显示，总收入6.56万亿元，同比增长43.38%；纳税总额2398.49亿元，同比增长53.31%，对全市经济高质量发展拉动作用明显。

《 人民日报 》（ 2022年06月23日 11 版）

(责编：白宇、胡永秋)