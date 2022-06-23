林拉高等级公路开放货车试运行
2022年06月23日05:52 | 来源：人民网－人民日报
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近日，G4218林芝至拉萨高等级公路（以下简称林拉高等级公路）林芝至工布江达段对货运车辆开放试运行。此举标志着林拉高等级公路全线对货运车辆开放试运行。
图为货车驶过林拉高等级公路林芝市巴宜区多布特大桥。
本报记者 徐驭尧摄
《 人民日报 》（ 2022年06月23日 14 版）
(责编：白宇、胡永秋)
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