本报记者 秦瑞杰

盛夏，宁夏回族自治区银川市贺兰县的牧园里热气蒸腾。中地生态牧场有限公司的牛棚顶上，翼展5米的大风扇正“呼呼”地转，棚内一片凉爽。

牧场繁育部负责人高飞手拿表格，对着眼前的奶牛上下打量，不时写写画画。“这批是我们新培育的高产品种，育种期间，每日都要检测奶牛的身高、体重、肩宽、产奶量。”说着他一指头顶，“这个品种的奶牛可金贵了，厂里特地给它们装上了风扇。”

2019年，贺兰县平均每头成年母牛年产奶量为8500公斤，到了2021年，这一数据则达到了9600公斤。单产水平迅速提高，正是这里奶牛选种育种工作成效的展现。

“奶牛选种育种是产业的关键，就像电子产品的芯片一样。”指着正在咀嚼豆粕的奶牛，牧场总经理蔚瑞庭解释，“除去后期养殖的影响，奶牛的健康度、抗病性能、日产量、奶品质都与品种息息相关。”

想要优质奶牛，就要自己“造芯片”，可高昂的研发资金和漫长的研发周期让蔚瑞庭感到头疼。“一枚优质奶牛胚胎的培育成本普遍在2000元以上，而且奶牛从受孕到产犊，再到牛犊产奶，整个过程需要3年左右时间。奶牛品种培育周期长，成果多年才能显现，对企业来说不确定性较高。”蔚瑞庭说。

2018年，贺兰县出台政策，支持建立畜禽良种繁育场和品种质量检测中心，着力打造全国重要的良种奶牛繁育基地，并大力推广优质奶牛胚胎培育。

同年，中地牧场得到了每枚胚胎500元的补贴。“政府与我们签订了1435枚的优质胚胎培育订单，从此，培育优质胚胎成为政企共建的合作项目。”蔚瑞庭说。

政企齐发力，优质胚胎逐步推广。如今，贺兰县奶牛良种覆盖率达到100%，生鲜乳平均乳脂率达3.9%、乳蛋白率达3.3%，生鲜乳抽检合格率连续11年保持100%。

产量稳步提升，奶质有了保障。选种育种造出的好“芯片”，让当地奶产业有了更大的空间去做“好文章”。

宁夏塞尚乳业有限公司的生产车间里，鲜牛奶在离心机的高速旋转中分层，每个部分被送往不同生产线。“低温乳、常温乳、发酵乳、调制乳、功能乳……性状各异的奶产品可以用于蛋白粉、奶茶、咖啡的制作，满足了细分市场的旺盛需求。”公司负责人闫建国介绍，“而这一切的前提，就是要有符合标准的鲜牛乳稳定供应。”

2021年，贺兰县全县奶牛存栏4.87万头，生鲜乳产值10亿元，乳制品加工产值27.28亿元，带动全产业链产值46亿元。“未来，我们将持续实施优质高产奶牛选种选育工作，修炼产业‘内功’，加快群体扩繁增量，大力推广生产性能测定、全混合日粮饲喂等综合配套技术，让奶产业高质量发展基础更加稳固、势头更加强劲。”贺兰县农业农村局局长马建宁表示。

《 人民日报 》（ 2022年06月23日 14 版）

(责编：白宇、胡永秋)