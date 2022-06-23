武汉启动基础设施建设和社会民生发展三年行动
2022年06月23日05:52 | 来源：人民网－人民日报
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本报武汉6月22日电 （记者范昊天）湖北省武汉市日前启动基础设施建设和社会民生发展三年行动，计划从2022到2024年，在城乡建设、综合交通、四水共治、园林绿化、社会民生等5个领域，实施2968个重点项目。
据悉，为了扩大有效投资、稳定经济增长，今年5月，武汉市出台了2022—2024年实施基础设施及社会民生发展建设“五个三”行动方案。方案围绕城市功能和城市品质双提升，构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。投资主要包含供水设施、防洪排涝设施、水环境综合治理、交通畅通工程等十四大类。
为抓好方案的落实，武汉市发改委、城建、交通、水务、园林等多部门成立了主要领导负责的工作专班。2022年计划实施项目666项，计划新开工项目382项。为吸引更多的社会资本进入武汉、进入行业、进入项目，武汉还召开政银企对接会，邀请政府部门、银行、企业等多方参加，向社会资本集中打包推介基础设施建设和社会民生市级重点项目，破解信息不对称的问题，加快基础设施高质量建设、高水平谋划、高质量发展。
《 人民日报 》（ 2022年06月23日 14 版）
(责编：白宇、胡永秋)
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