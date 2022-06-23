新华社北京6月22日电（记者于文静）22日召开的国务院常务会议指出，各有关方面狠抓粮食生产，今年夏粮小麦增产丰收已成定局、质量好于常年，杂粮杂豆产量略增，油菜籽产量明显增加，玉米等夏播已近八成，早稻和秋粮长势良好。

农业农村部有关负责人表示，今年全国“三夏”小麦大规模机收从5月28日全面展开，由南向北快速推进。截至6月21日，四川、湖北、河南、安徽、江苏、陕西、山东、河北、山西等9省已收获3.01亿亩，收获进度达99.2%，全国大规模机收基本结束。

稳物价对稳经济大盘至关重要，粮食稳产增产是稳物价、提升粮食安全保障能力的关键举措，也有利于世界粮食市场稳定。国务院常务会议指出，夏粮丰收和秋粮基础好来之不易，为全年粮食稳产提供了坚实支撑。

会议要求继续压实责任，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。要抓好夏粮收储，鼓励多元市场主体收购，保质保量入库。要不误农时落实夏播面积，抓好玉米扫尾播种，稳住双季晚稻，落实大豆玉米带状复合种植任务。要做好秋粮田间管理，防范洪涝、夏伏旱、病虫等灾害。

据了解，今年为确保疫情防控不影响麦收，农业农村部牵头成立跨部门的小麦机收工作专班，各级各地采取超常规的工作举措，统筹调度和协调打通跨区作业通行堵点卡点。组织各地设立了2500多个跨区作业接待服务站，提供免费核酸抗原检测、属地备案、作业信息、维修保障等“一站式服务”。组织各地以县为单位建立了5485支应急抢收抢种服务队，为受疫情和天气影响的农户提供应急服务。

专家表示，夏粮丰收、全年主动，秋粮是全年粮食生产的大头，各地要加快推动夏播、夏管顺利进行，为全年粮食稳产奠定基础。

据了解，近日农业农村部派出3个工作组并组织专家科技小分队，赴河北、山东、河南受旱地区开展工作督导和技术指导，指导地方落实科学抗旱关键措施，高质量完成夏播任务，推进夏管顺利开展。

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