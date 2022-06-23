河南淮阳：持续优化营商环境
线上平台搭建与企业沟通桥梁
淮阳区优化营商环境监督治理工作组主动开展与企业家座谈活动，了解到工业园区企业物流车辆进出园区非常不便。为迅速破解企业物资运输车辆通行难影响市场主体发展的问题，工作组联系交通运管、产业集聚区、污染防治攻坚办等部门召开联席会议，邀请交通管理部门和工业园区内200多家企业相关人员共同组建“路路通，百业兴”线上工作群，企业如果有物流车辆需要进入城区，企业负责人可提前在工作群内报备，车辆到卡点经工作人员核实后马上放行。目前已为182家企业的1400多辆运输车提供便捷通行服务。
线上平台架起了监督部门、职能部门和企业之间的桥梁，既方便企业办事，又优化了区营商环境。
调研评估提供有力决策支撑
2021年，淮阳区优化营商环境监督治理工作组持续开展营商环境调研评估工作，为区委区政府工作决策和优化营商环境下一步工作提供有力支持。工作组根据2020年河南省营商环境中期评估和区优化营商环境的实际情况进行调研，在区市场监督管理局注册备案的46200家小微企业及个体工商户中，选取14000家作为调研样本，从开办企业、获得信贷、执行合同、政务服务、市场监管、企业权益保护、信用环境七个方面设计问题，分别对淮阳区营商环境现状、市场监督管理、企业权益保护等22项内容展开线上调研。
目前，淮阳区已经开展6次以营商环境为主题的线上调研，出具6份调研报告，有关部门根据调研报告出台7项优化营商环境政策，大大促进全区营商环境的提升。
政策辅导方便企业落地生根
为帮助招商引资企业快速投产达效，淮阳区优化营商环境监督治理工作组推出“政策辅导员”制度，从33家职能部门中选出280余名政策辅导员，主动向企业宣传政策、提出发展建议，提供常态化、精准化、专业化、全方位的服务。工作组牵头具有行政审批职能的区直单位向新落地企业派出“政策辅导员”，开展“送服务进企业”活动，主动征询企业需求，变被动服务为主动服务，变等待服务为上门服务，让企业落地更容易、企业发展更顺畅。
目前，淮阳区的“政策辅导员”成了企业的“信息员”、“帮办员”和政企沟通的“联络员”，长期深入企业内部，将企业需求和难题反馈至相关部门，在企业和政府部门的交流互通上发挥很大作用。
数据来源：河南省周口市淮阳区进一步推进优化营商环境专项治理行动领导小组
《 人民日报 》（ 2022年06月23日 15 版）
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