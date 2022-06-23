本报记者 范佳元

刚刚过去的“618”活动促销，体育品类销售交出了一份振奋人心的成绩单：传统国产体育用品品牌成交额稳步增长的同时，一些在线运动平台的产品和服务也颇受青睐。

“Keep动感单车‘618’期间销量超过1万台。后台数据显示，这批单车的激活率和使用率都非常高，消费者并没有‘买回去当晒衣架’，而是真的跟着我们的课程在运动。”运动科技公司Keep运动研究院资深研究员海东说。

体育产业高质量发展，需要供需两端发力。面对机遇与挑战，尤其需要身处体育市场一线的企业主体积极作为，推动线上线下互动融合，增加体育产品和服务供给。

培育壮大体育市场主体

一边做好疫情防控，一边提供高质量的服务，是当前健身业经营者的重要课题。作为用户量过亿的线上体育平台，今年2月起Keep推出优选健身馆计划，与传统健身房合作，将团操课打造成传统健身房的流量中心。

据海东介绍，传统健身房可以获得Keep团操课，降低教练人员和运营成本，增加线上引流获客渠道。对Keep而言，通过合作可以充分发挥教练团队和课程优势，增加运营效率和教练人员收入。“这种线上线下合作的模式有效提高了运营效率，实现了多方共赢。该计划推出4个月来，受到线下场馆的欢迎。”海东说。

在清华大学体育产业发展研究中心主任王雪莉看来，数字经济迅猛发展和疫情防控常态化背景下，健身休闲活动与数字信息技术的融合将不断加深，为体育企业发展带来新机遇。

事实上，体育产业数字化进程让市场主体受益颇多。据阿里研究院新消费研究中心主任吕志彬介绍，2021年起，阿里旗下电商可以免费使用平台提供的免费数据分析工具。截至2022年3月，该分析工具为近200万商家带来了14.4个百分点的销售额增长。“对于不同经营规模的商家效果有所差异，规模较小的商家提升效果较好。”吕志彬说。

推动建设体育消费场景

时下，北京通州区大运河南岸的城市绿心森林公园绿意盎然，自2020年9月开园以来，这里累计接待游客超过300万人次。公园南门西侧，由北投集团建设运营的城市绿心活力汇，以东亚铝业厂区保留建筑为基础，保持工业遗址肌理，同时融入现代技术和功能，设置了多样化的室内体育运动场地及相关配套服务设施，其中包含3个标准篮球场、15个羽毛球场地、3个网球场地。

“篮球、羽毛球、网球都是群众喜闻乐见的项目，健身和培训相结合，可以满足周边人群对各类运动体验的需求。”城市绿心活力汇运营负责人董志德说，“未来我们将以推动工业遗产保护利用与城市功能提升协同发展为目标，发挥体育休闲服务综合体的作用，进一步优化和改善城市副中心公共服务和城市品质。”

按照《关于推进体育公园建设的指导意见》的要求，到2025年，全国将新建或改扩建1000个左右体育公园，逐步形成覆盖面广、类型多样、特色鲜明、普惠性强的体育公园体系。

王雪莉表示，以体育综合体为载体打造体育消费场景，通过导入赛事活动、体育培训等服务，配置满足各类群体体育需求、彰显生活方式的各类业态，消费者将有更多元的选择，也将发挥提升城市品位的重要作用。

吸引社会力量广泛参与

全民健身与体育产业是发展体育事业的“一体两面”，增加体育产品和服务供给，还需满足群众多元化健身需求、吸引社会力量广泛参与。

从5月底开始，2022年“体总杯”全国社区运动会街头篮球系列赛陆续在50个城市展开，比赛举办地点特意选择城市商圈、街头广场、全民健身场馆、小区篮球场等。“群众性赛事也可以市场化操作，我们与各地的体育赛事公司合作，把赛事运营好，把人气聚起来，促进体育产业发展。”赛事主办方中体产业集团中体空间公司总裁助理赵天宇说。

今年以来，飞盘成为“现象级”的潮流运动，这也给宁波翼鲲体育用品有限公司带来巨大商机。该公司副总经理安晨冉介绍，现在公司每个月销量增幅在15%左右，销售额超过200万元。另一方面，为防止飞盘运动“昙花一现”，做好服务成为公司的重要业务。“不能只满足于卖货，与用户（消费者）一起成长才能保持长期收益。”安晨冉表示，搭建赛事、培训裁判等工作已经提上议程。

无论是群众基础深厚的篮球运动，还是受到年轻人欢迎的新兴运动，以健身休闲业、竞赛表演业等为龙头，高端制造业与现代服务业深度融合的体育产业体系正在加速形成。

《 人民日报 》（ 2022年06月23日 17 版）

(责编：申佳平、陈键)