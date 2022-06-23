杨文明

“每月有700元低保，民政局和残联各有70元补贴。”在云南省昆明市官渡区金马街道东华路社区，66岁的居民周兰英算起了账，“担任社区网格员，负责一些保洁工作，每月有400元收入；社区食堂四菜一汤只要三块三，省了不少开支。”算到这里，周阿姨感到欣慰。此外，还有政策兜底，“生病了有医保报销，不足部分可以申请相关补助。”

在昆明，像周阿姨这样受益于兜底政策的群众还有不少。以东华路社区为例，60岁以上老人占比超三成，困难群体人数相对较多。为提高帮扶针对性，一次性生活补贴、一次性临时救助金、社区公益性岗位等措施尽可能覆盖到位，社保、医保、低保尽可能保障到位，来自民政、妇联、残联等部门的救助尽可能支持到位。东华路社区工作人员王丽华感慨：“民生保障，关键要靠政策兜底。”政策叠加、部门联动，将社会保障网织细织密，有力托举起困难群众的生活。

高效统筹疫情防控和经济社会发展，坚决克服目前经济发展面临的一些困难，一个重要方面就是做好困难群众帮扶工作。前不久，国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，提出“完善社会民生兜底保障措施”，明确要求“精准做好需要救助保障的困难群体帮扶工作”。疫情防控期间，东华路社区为困难群众提供各类临时性补助，并按照实时物价进行动态调整。将保障民生的各项举措落细落实，及时把失业保险、低保、救助等资金发放到有关群众手中，做到应保尽保、应救尽救，才能尽力把基本民生底线兜住兜牢。

民生保障关乎群众最关心最直接最现实的利益问题，必须用心用情做好。从实际情况来看，一些家庭和个人遇到的困难是暂时的。在关键时刻，尤应帮一把、扶一程，帮助他们渡过难关。比如，曲靖市麒麟区建宁街道瑞和社区的李月娥，通过申请失业保险，获得宝贵的再就业缓冲期；随着孩子长大就业，昆明市金马街道昆东社区一户家庭主动申请退出低保。在乡村，云南通过对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户进行动态监测，实现农村低收入人口帮扶全覆盖，筑牢防止规模性返贫堤坝。及时帮扶困难群众，解燃眉之急，体现着以人民为中心的发展思想，彰显着政策温度。着眼未来，经由帮扶政策发展起来的群众，也将更好实现自身价值，拥抱美好生活。

精准帮扶要取得实效，关键在于优化完善救助服务方式。困难群众的实际需求不尽相同，实施救助也应体现分类化、差异化。因此，有关部门应主动作为，从政策宣讲、走访调研、检查评估等方面入手，及时了解群众的急难愁盼。同时，对一些低保、特困人员重点做好救助供养、临时救助等工作衔接，统筹使用各项措施，采取“一事一议”“一案一策”等方式，提高救助水平，处置急难个案。针对一些困难群众因行动不便而不易知晓政策的情况，王丽华分享经验：“不能坐等群众来找，要千方百计送政策上门。”实践表明，加大困难群众救助帮扶力度、兜牢基本民生底线是一项系统工作，需要强化协调配合、政策衔接和资源统筹。多方联动、形成合力，突出救助的效果导向，才能增强群众的获得感、幸福感、安全感。

利民之事，丝发必兴。因地制宜、因人施策，尽力而为、量力而行，推动各项帮扶政策扎实落地、取得实效，定能助力更多群众解决现实难题、增添前行动力，迈向更加幸福的生活。

（作者为本报云南分社记者）

《 人民日报 》（ 2022年06月23日 09 版）

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