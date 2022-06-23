郝海波

政务服务“跨省通办”不仅是政务服务方式的改变，更有助于实现政务服务流程的优化

政务服务“跨省通办”是完善公共服务供给体系的一项重要改革举措，对转变政府职能、提升政务服务能力，畅通国民经济循环、促进要素自由流动，以及提升国家治理体系和治理能力现代化水平都具有重要意义。加快推进政务服务“跨省通办”，从高频政务服务事项入手，将进一步激发全社会积极性和创造性，激发市场活力，为经济社会持续健康发展提供良好公共服务环境。

民之所望，政之所向。随着人员异地流动和企业跨区域经营日益频繁，群众对政务服务“跨省通办”的需求越来越强烈。前不久，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》提出“打破地方保护和市场分割，打通制约经济循环的关键堵点”。落实这一要求，完善政务服务是有力支撑。2020年9月，国务院办公厅印发《关于加快推进政务服务“跨省通办”的指导意见》，启动了政务服务“跨省通办”改革，公布了140项全国高频政务服务“跨省通办”事项清单，既有时间表，也有路线图。

1年多来，与群众生活和企业经营密切相关的100多个“跨省通办”事项先后落地，有效解决了群众“多地跑”“折返跑”等问题。截至2021年底，婚姻登记“跨省通办”办结2万多对，可实行住院费用跨省结算的定点医疗机构5万多家，1亿多名群众申领电子驾驶证……越来越多的政务服务实现“跨省通办”、异地办理，切实增强了人民群众的获得感、幸福感、安全感，提升了国家治理的水平和效率，对于带动创业创新热潮、激发市场活力、增加政府公共产品和公共服务供给都发挥了重要作用。

政务服务“跨省通办”不仅是政务服务方式的改变，更有助于实现政务服务流程的优化，从而提高政府工作效能、激发社会活力，实现让利于民。从理念上讲，政务服务“跨省通办”是坚持群众和企业需求为导向，推进政府自身的变革。基于这一理念，改什么、怎么改、改得怎么样，都需要听取企业和公众的诉求和意见。从方法上讲，政务服务“跨省通办”体现了高效协同的方法路径。政务服务“跨省通办”涉及不同政府部门事权和支出责任的重新划分，需要健全不同部门、不同层级、不同地域之间协同配合机制，形成改革的合力，如此才能保证改革有效落地。从手段上讲，政务服务“跨省通办”需要以数字化为技术支撑。新一代数字技术的发展为政务服务提供了重要的技术手段和平台，也为政务服务“跨省通办”奠定了坚实基础。政务服务“跨省通办”的一个重要内涵，就是要充分运用大数据、云计算、人工智能等新技术手段，优化再造业务流程，强化业务协同，加强数据融合，促进条块联通和上下联动，提升政府治理能力。

深化改革只有起点没有终点。今年的《政府工作报告》提出要扩大“跨省通办”范围。继续推进政务服务“跨省通办”，让政务服务适应建设全国统一大市场的需要，才能不断提升民生福祉、激发社会活力，用扎扎实实的改革成效为我国经济社会高质量发展增添更多动力。

（作者为北京工业大学文法学部、北京社会管理研究基地教授）

《 人民日报 》（ 2022年06月23日 09 版）

(责编：申佳平、陈键)